Un streamer de Carajo tuvo que pedir disculpas por sus expresiones islamofóbicas y donar $200.000 para cerrar una causa por discriminación

Un abogado y streamer del canal oficialista Carajo, quien había propuesto esterilizar a los bonaerenses y rociarlos con “napalm”, ahora tuvo que pedir disculpas por haber vertido expresiones islamofóbicas en la red social “X” y donar 200.000 pesos al Hospital de Niños para cerrar una causa por discriminación.

Se trata de Alejandro Sarubbi Benítez, youtuber e influencer, quien, el 5 de agosto pasado, en el programa La Trinchera, del streaming Carajo, dijo que proponía para la provincia de Buenos Aires la esterilización, levantar un muro con francotiradores y “todas la mañanas tirar napalm desde aviones”. Daniel Parisini, alias Gordo Dan y hombre cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, es uno de los dueños del canal.

Antes ya había sido sancionado por el Colegio de Abogados por insultar a la Corte Suprema de Justicia y ahora llegó a una conciliación por haber vertido expresiones islamofóbicas.

Sarubbi Benítez propuso ahora pedir disculpas y donar 200.000 pesos al Hospital de Niños Pedro Elizalde para dar por cerrada la causa promovida por el Centro Islámico de la República Argentina, según informó el sitio oficial de fiscales.gob.ar, que depende de la Procuración General de la Nación.

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El juez federal Julián Ercolini homologó el acuerdo de conciliación. Sarubbi Benítez había escrito en X contra la comunidad islámica.

En el caso intervino el fiscal Carlos Rívolo, que prestó su conformidad para la conciliación y dijo que velaría por el cumplimiento de la reparación integral que acordaron y sellaron el imputado y la querella.

De esta forma, Sarubbi Benítez deberá publicar una retractación en la cual queden evidenciadas las disculpas hacia la comunidad islámica; además, deberá efectuar la donación al Hospital Pedro de Elizalde.

De acuerdo con la denuncia presentada por el secretario general del Centro Islámico de la República Argentina, el 11 de febrero de 2025, el usuario identificado como @asb2509 realizó una serie de publicaciones que resultaban “discriminatorias, intimidatorias e incitaban a la violencia colectiva”.

En uno de los mensajes criticó el ingreso al programa Gran Hermano de un integrante de la comunidad islámica: “Telefé metió un cabeza de toalla en Gran Hermano. El peor canal de la historia argentina”.

Menos de una hora después, publicó: “No quiero cabezas de toalla en Argentina. No son bienvenidos en el país de la libertad. Vayan a lapidar mujeres y a violar niños y ovejas a otra parte”.

A ello le siguieron otros dos mensajes. “Odio profundamente a los cabeza de toalla. Soy completamente islamofóbico. Detesto su cultura violenta, retrógrada, retrasada y pedófila, y pagaría por ver reventado hasta el último hijo de mil puta de esos coge oveja”, expresó. El último fue al día siguiente: “Buen día para toda la gente normal que odia a los cabezas de toalla”.

El 15 de julio pasado, el abogado presentó ante el juez un acuerdo conciliatorio al que había llegado con la querella. Allí, el imputado expresó su arrepentimiento por las expresiones y se comprometió a emitir un desagravio público en X y mantenerlo disponible “de manera visible e ininterrumpida y con el mismo nivel de alcance y espacio”, durante los diez días posteriores a la homologación del acuerdo.

Dijo que desconocía que pudiera haber ofendido sentimientos religiosos de quienes pertenecen a esta comunidad.

El juez federal Ercolini aceptó el acuerdo con la anuencia del fiscal. Marcó el juez que las “circunstancias expuestas permiten inferir que las frases proferidas por el imputado en la red social X, más allá de su contenido, no adoptaron una forma notable de violencia grave sobre una víctima”.

En ese sentido, señaló que se trató de una serie de expresiones destinadas “no a una persona en su individualidad, sino a una comunidad religiosa”.