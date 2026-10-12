Alejo Igoa: el exitoso youtuber argentino que batió dos Récords Guinness y anunció su nuevo show para toda la familia

Alejo Igoa, el youtuber argentino de 30 años que ostenta el récord de ser el creador de contenido hispanohablante con más suscriptores del mundo en la plataforma de video, estuvo por primera vez en Olga y anunció su regreso al Movistar Arena luego de las siete funciones sold-out que realizó en abril: será el 12 de diciembre con su nuevo show, Rescatando la Navidad, una renovada propuesta de juegos, baile y diversión para toda la familia.

Alejo Igoa en Olga

Pasadas las 14.30, Igoa salió desde el interior de una caja ubicada en la vereda y sorprendió a la multitud de fanáticos que se había congregado desde temprano en la esquina de Humboldt y Cabrera, en el barrio de Palermo, donde se encuentra el estudio del canal de streaming. “Hola, ¿cómo están?“, saludó a los cientos de niños que esperaban para verlo en vivo.

Invitado a TDT, el ciclo conducido por Marti Benza, el creador de contenido oriundo de la ciudad de Concepción de la Sierra, al sur de Misiones, habló de sus inicios en YouTube en 2014, a los 17 años, y la perseverancia y disciplina que lo llevó a convertirse en uno de los más exitosos; mostró imágenes de su megaestudio donde genera videos para sus más de 123 millones de suscriptores y convocó a pequeños fanáticos del público para competir por seis teléfonos celulares y tablets de Apple.

Así sorprendió Alejo Igoa a sus fanáticos que lo esperaban en la esquina de Olga Fabián Marelli - LA NACION

“Soy un jubilado de YouTube”, bromeó Igoa frente a la audiencia, y luego mostró su placa de Diamante rojo, la máxima distinción que entrega la plataforma y que solo fue otorgada a cuentas internacionales como PewDiePie, MrBeast, T-Series, Cocomelon, Like Nastya, Vlad and Niki, SET India y WWE.

“Soy muy perfeccionista, me cuesta delegar, estoy en todo. Tengo un equipo grande pero también edito mis videos. Yo les doy el toque final, los exporto y los subo”, explicó sobre su metodología de trabajo. “Siempre fui muy obsesivo con todo, muy autodidacta, y también antisocial”, relató. “Mi mejor amigo era mi computadora, era el raro del curso y sufrí bullying, pero eso me sirvió para aprender un montón de cosas, a usar Photoshop, a editar. Hacía logos para páginas webs y cobraba 4 dólares que me pagaban por PayPal; con eso me compraba otras cosas”.

Cientos de niños se congregaron desde temprano en el barrio de Palermo para ver a su Youtuber favorito. Uno de los ganadores de los juegos que se realizaron en vivo, que se llevó un teléfono celular, había llegado a las cinco de la mañana junto a su madre Fabián Marelli - LA NACION

De adolescente, recordó, miraba muchos videos en la plataforma y soñaba con ser youtuber, aunque no tenía nada para grabar. “Le pedí a mis padres si me podían conseguir una cámara para mi cumpleaños, hicieron el esfuerzo y la compraron, pero no les dije que quería hacer videos. Mi primer video se llamó ‘Solo se vos mismo’ y aproveché cuando ellos no estaban para hacerlo”, contó.

Con un presente más que exitoso, Igoa aseguró que lo que empezó como un pasatiempo terminó convirtiéndolo en un privilegiado: “Nunca me imaginé esto. Al principio era un hobby. Yo actuaba, en mis primeros videos tenía dos suscriptores pero me decía a mí mismo que tenía que hablarles como si fuera conocido y como si fuéramos una comunidad”.

La presencia de Igoa en TDT, el programa de Olga conducido por Marti Benza, incluyó juegos en vivos con la entrega de premios Fabián Marelli - LA NACION

Hoy, con más de 123 millones de suscriptores y dos Récord Guinness que le entregaron durante uno de sus shows en el Movistar Arena (Canal de Youtube con más suscriptores en español y Canal de entretenimiento en español con más suscriptores del mundo), el creador de contenido sostiene: “Hoy en día es una locura, ni yo lo puedo creer. No soy ambicioso, no pienso en que quiero ser mejor que otros canales ni veo lo que hacen. Yo estoy enfocado en lo mío. Es una bendición lo que hago, soy un privilegiado. Con esto ayudé a mi familia, hace poco fuimos de viaje juntos. Ya logré muchas cosas, la gente que me sigue es increíble y me gusta ayudar”.

Rodeado por sus fans y un póster que lo mostraba caracterizado como Jesucristo Fabián Marelli - LA NACION

Cómo adquirir las entradas para ver a Alejo Igoa

“Se viene algo grande. Es algo que me pone muy feliz, lo venimos preparando hace mucho tiempo. Lo anunciamos en exclusiva acá: vamos a hacer el 12 de diciembre un Movistar Arena. Un show totalmente diferente, se llama Rescatando la Navidad. Va a ser una locura y muy divertido”, reveló Alejo Igoa al aire de TDT, por Olga, a la vez que contó que ya está ensayando junto a su equipo.

Los niños, la hinchada más fiel Fabián Marelli - LA NACION

La preventa de entradas comenzará este miércoles 14 a las 10 para quienes asistieron a sus presentaciones anteriores en el Movistar Arena (les llegará un correo electrónico con la información) y para aquellos que siguieron la transmisión en vivo y escanearon el código QR en pantalla que llevaba a completar un formulario online. Los cupos son limitados.

La segunda preventa será el ⁠jueves 15, también a las 10, para los clientes Visa del banco Galicia, que además tendrán el beneficio de 6 cuotas sin interés. Por último, la venta general será el viernes 16, a la misma hora.