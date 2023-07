Día del Rock: ¿por qué se celebra este 13 de julio?

escuchar

El Día del Rock Internacional se conmemora cada 13 de julio. La jornada, que busca celebrar a todos los artistas musicales y su aporte a la cultura, fue proclamada en homenaje al concierto Live Aid: el recital benéfico que se llevó adelante en 1985 y reunió a íconos del rock and roll, quienes se juntaron con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a la hambruna de los países de África.

Queen, Rolling Stones, David Bowie, Madonna, Paul McCartney, The Who, Phill Collins y Eric Clapton fueron algunos de los artistas que formaron parte de este show, que se dio de manera simultánea en Inglaterra y Estados Unidos.

¿Cómo se llevó a cabo el Live Aid?

Bob Geldof, cantante de The Boomtown Rats y creador de Live Aid, junto a David Bowie, Paul McCartney y Eric Clapton

La idea de realizar el concierto Live Aid fue de Bob Geldof, líder de la banda The Boomtown Rats, quien deseaba organizar un evento solidario para obtener fondos para ayudar a la problemática de hambruna, que golpeaba a gran parte del continente africano.

Entre 1984 y 1985, países como Etiopía y Somalia habían sufrido la muerte de casi un millón de personas por desnutrición. Además, el pueblo etíope se encontraba en medio de una guerra civil, lo que generó que miles de sus ciudadanos quedaran expuestos a la vulnerabilidad, violencia y hambruna extrema.

En este contexto, Geldof decidió convocar a diferentes artistas del rock, para dar un concierto que lograra recaudar dinero para estos países. Así fue cómo fundó una organización llamada Band Aid Trust, que luego cambió su nombre a Live Aid, y dio nombre al evento.

El recital Live Aid se llevó a cabo en dos países a la vez: Estados Unidos y Reino Unido

La propuesta se centraba en dos shows que se llevarían a cabo de manera simultánea en dos locaciones diferentes: Estados Unidos e Inglaterra. La ciudad de Londres fue una de estas sedes, con el emblemático Estadio Wembley como protagonista, mientras que en el país americano la jornada se realizó en el John F. Kennedy Stadium, de Filadelfia. La fecha elegida fue el 13 de julio de 1985 y, durante la jornada, más de 50 artistas dieron un show único que llegó a durar 16 horas. De hecho, Phil Collins logró asistir a ambas locaciones y llegó a cantar en los dos continentes.

Live Aid Londres

Ese día, la capital inglesa recibió a grandes personalidades de la historia del rock. El recital comenzó al mediodía y la apertura estuvo a cargo de la banda Status Quo, que tocó el tema “Rockin’ All Over the World”, de John Fogerty.

Uno de los sucesos más inesperados de esta velada fue la reunión de la banda The Who, aunque solo pudieron tocar cuatro temas debido a problemas técnicos. Otra de las presentaciones más recordadas es la de Queen, que llegó a ser una de las interpretaciones más importantes de la carrera de Freddy Mercury, quien falleció seis años más tarde.

David Bowie dio el presente con una versión inédita de su canción “Héroes”. Otros de los artistas que participaron fueron Elvis Costello, Sting y Phil Collins, Howard Jones, Paul Young, U2 y Elton John. El cierre del show estuvo en manos de Paul McCartney, quien cantó “Let it be” junto a Pete Townshend, Bob Geldof, David Bowie y Alison Moyet. El evento terminó con todos los artistas en el escenario interpretando “Do they know it’s Christmas?”.

Live Aid Filadelfia

En Estados Unidos, el concierto comenzó a las 9 de la mañana con Joan Baez cantando “Amazing Grace”. Uno de los momentos más recordados fue cuando Mick Jagger se reunió con Tina Turner para realizar temas como “State of shock” y “It’s only rock ‘n’ roll”.

Eric Clapton, Black Sabbath, Bryan Adams, The Beach Boys, Santana, Madonna, Neil Young, Led Zeppelin, Duran Duran y Lionel Richie fueron algunos de los grandes artistas que prestaron su talento para este día. La jornada finalizó a las 23, con las actuaciones de Bob Dylan junto a Keith Richards y Ron Wood.

El concierto doble del Live Aid fue único. Además de reunir en un mismo escenario a las grandes figuras del rock internacional y de la escena musical, logró recaudar más de 127 millones de dólares y fue emitido vía satélite en 72 países, un hecho sin precedentes.

