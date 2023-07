Qué dijo Coscu sobre Lali y cuál fue la ácida respuesta de la artista

escuchar

Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como Coscu, se volvió el protagonista nuevamente de una polémica después de sus críticas sobre María Becerra. Tras poner en duda que la cantante hubiera escrito la letra de su nueva canción “Corazón vacío”, el streamer recibió un gran repudio en las redes sociales, puntualmente de la artista, quien salió a responderle.

Lali Espósito se sumó a las críticas contra Coscu con una picante indirecta hacia él en Twitter, en defensa de Becerra. Además, salió a la luz un video en el cual el streamer habló sobre el cuerpo de la actriz.

¿Qué dijo Coscu sobre Lali?

Los comentarios que hizo Coscu sobre Lali Espósito

A partir de los comentarios que hizo Coscu sobre María Becerra, volvieron a resurgir algunos comentarios fuera de lugar que hizo sobre otras artistas mujeres, como es el caso de Lali.

Tiempo atrás, el youtuber habló en vivo de sus preferencias físicas en relación con las mujeres y no dudó en dar nombre y apellido para identificar el estereotipo que más le atrae. “Les digo mi tipo, ya si es enana tiene un 6 ya de por sí, si es enana 1.50, después dos cabezas, ahí tiene dos puntos más, 8, linda cara 10, ya está, no pido nada más, tiene el cu… de mi tío abuelo, no importa, (…) o sea Lali Espositardo”, fue lo que dijo en ese entonces, lo cual fue considerado por mucho como comentarios repudiables.

¿Cuál fue la respuesta de Lali?

La intérprete de “Disciplina” decidió tomar su cuenta de Twitter para dejar un mensaje bastante filoso, que muchos creen que está dirigido para Coscu. “Cuando sos gil, normalmente sos muy gil”, escribió Lali, pero sin indicar a quién estaba dirigido el mensaje.

A continuación, agregó el fragmento de una de sus canciones: “Si te crees tan pi…, comparemos las pi…, yo la pongo sobre la mesa KO”. Por último, se despidió con “Girl power, besitos”.

Además, algunos seguidores observaron que la actriz dejó de seguir al youtuber por Instagram. Por su parte, él también dejó de seguirla en esa red social, se considera que fue después de que ella le haya dado “Me Gusta” a un meme en contra del streamer. Esta sería una clara señal de la enemistad entre los dos, que podría haber surgido por los comentarios que Coscu hizo sobre su cuerpo.

