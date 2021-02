Diego Esteves habló sin filtro en Polémica en el bar: “La muerte de Maradona costó 302 mil pesos”

A casi tres meses, la muerte de Diego Maradona sigue generando debate en los medios y el entorno del futbolista está en la mira de la Justicia. Este martes, en Polémica en el bar, el programa que conduce Mariano Iúdica por América, los periodistas abordaron los chats que se filtraron y que involucran a los últimos doctores que atendieron al ídolo deportivo. Diego Esteves dio detalles de la internación del Diez y Rocío Oliva aprovechó para sincerarse.

En las últimas horas, se ventilaron nuevos intercambios entre el psicólogo del astro del fútbol, Carlos Díaz, y la psiquiatra, Agustina Cosachov. En la conversación, los profesionales decidían cómo tratar a las hijas de Maradona y ocultarles información. “Les digo que me convocaste vos, que nos conocíamos porque yo laburo en adicciones y consideraste que faltaba un psicólogo. Porque si yo les digo de una que es a través de Matías (Morla), pierdo toda autoridad para ellas y diga lo que diga les va a chupar un huevo”, expresaba Díaz a su colega.

Sobre el equipo médico, Esteves sumó más información: “Matías Morla dijo que para Maradona tenía que haber un psiquiatra, un psicólogo y que había que dejarlo al médico (Leopoldo) Luque como el hombre al frente”. Iúdica se mostró de acuerdo con la indicación del letrado, pero el periodista invitado a la mesa planteó una inquietud: “¿Pero eso fue para cuidar a Maradona o para hacer una puesta en escena para la familia y la gente?”.

Intrigado por sus palabras, Chiche Gelblung intervino: “Entonces, ¿lo querían matar a Maradona?”. A lo que Esteves concluyó, tajante: “Si tengo que poner un título, diría que fueron 302 mil pesos para dejarlo morir a Diego. Eso fue lo que costó la muerte de Maradona. Es lo que salió de la internación domiciliaria, los 11 días que estuvo en Tigre”.

Rocío Oliva, al margen de la investigación

”Si vos hubieras estado ahí, ¿de qué te hubieran tildado?”, le preguntó Iúdica a Rocío Oliva, que se desempeña como panelista. “Yo agradezco no haber estado ahí, porque hoy veo todo esto y me pone mal. Es mi expareja, yo lo escucho desde otro lado. Diego no era un jugador de fútbol, fue mi pareja muchos años. Lo mejor que me pudo haber pasado es no haber estado en ese momento, yo puedo estar acá sentada escuchando las cosas que dicen. Si yo hubiese estado ahí, hoy estoy implicada en cosas que no se entienden”, se sinceró.

Quien también se refirió a la investigación y a los últimos médicos que atendieron a Maradona fue el Turco García. “Yo le creo a las hijas. Yo les pego un corchazo en las piernas, son ineptos. Se están mintiendo entre ellos, en vez de preocuparse por Maradona se fijan a ver qué le digo a uno u a otro”, expresó, indignado. “Si a mí me ocultan algo, yo voy y les pego un susto. Cómo van a hacer eso con una persona”, agregó.

