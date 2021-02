Gianinna Maradona lanzó una dura denuncia y causó preocupación

Gianinna Maradona lanzó una alarmante frase a través de sus redes sociales. La hija del crack del fútbol se refirió a las críticas a las que es sometida junto a su familia y habló sobre el suicidio por hostigamiento.

Sucedió a modo de respuesta a Sandra Borghi, quien se preguntó dónde estaban las hijas de Diego Maradona en los días previos al fallecimiento del futbolista. Según la agencia Ansa, la periodista sostuvo: “¿En toda esta historia, las hijas dónde estaban? ¿No veían lo que estaba pasando? ¿Dónde estaba Giannina?”.

Ante la acusación, Gianinna escribió en sus stories de Instagram: “¿Si yo me suicido por todo lo que están diciendo de mí, ¿quién es culpable de la decisión que yo tome por no aguantar más el hostigamiento constante?”.

Gianinna Maradona, cansada del hostigamiento Instagram

Tras la pregunta, se respondió: “Nadie, ¿no? Porque nunca nadie se hace cargo de nada”. La hija del Diez, continuó con una alerta ante el trabajo de algunos periodistas. “Sueltan lo primero que se les viene a la mente y después les da igual, porque ‘es su trabajo’. Y si después se demuestra lo contrario, da igual”.

Gianinna afirmó en una story de Instagram que su padre la cuida "desde el cielo" AFP

“Si esperan que me suicide por las acusaciones que hacen hacia mi persona, lamento decirles que no, que soy fuerte y que aunque sus dedos acusadores me doblan, no me tiran”, indicó Giannina. La joven siguió: “El tiempo les va a demostrar cómo fueron las cosas. Confío y sobre todo, confío en mi papá, que desde arriba me cuida 24/7. Sigan hablando, mientras tanto yo prosigo con mis sesiones de terapia para acomodarme”.

”Si no tuviera un hijo (Benjamín), los pies sobre la tierra, la historia en primera persona, mis pocos amigos y mi familia, con el hostigamiento que siento desde que mi vida dio un vuelco, ya me hubiera suicidado”.

Dónde pedir ayuda

Línea 135. El Centro de Atención al Suicida (CAS) está atendiendo 18 horas diarias, de 8 a 2 de la mañana, de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el “consultante” hable. La línea 135 es gratis desde CABA o Gran Buenos Aires; y el (011) 5275-1135 es para el todo el país.

Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Lic. Laura Bonaparte". Cuenta con un Comité de Emergencia que realiza entrevistas telefónicas para el asesoramiento y la contención de personas que sufren los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Atendida por profesiones de salud mental, la línea de teléfono (011) 4305-0091 al 96, interno 1155, está disponible de 8 a 20.

Salud Mental Responde CABA. Es un dispositivo que brinda orientación telefónica de forma confidencial para residentes de la ciudad de Buenos Aires. Tels: 4863-8888/48615586/4123-3120, lunes a viernes de 8 a 20. 4123-3100 int. 3484/3485 feriados, fin de semana y noche, de 20 a 8.

SOS un Amigo Anónimo. Esta asociación sin fines de lucro que desde hace casi cinco décadas ofrece asistencia telefónica anónima y confidencial para personas que transitan alguna crisis emocional, en el contexto de pandemia, está recibiendo las llamadas por Skype (usuario: SOSUNAMIGOANONIMO). Son 30 voluntarios que permiten que SOS funcione todos los días de 10 a 19. Se llama y atienden directamente.

