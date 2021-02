Fuerte cruce entre Luis Novaresio y Graciana Peñafort por el pedido de indulto a Milagro Sala

La abogada de Cristina Kirchner, Graciana Peñafort, elevó nuevamente un pedido de indulto para Milagro Sala y el periodista Luis Novaresio la cuestionó en Twitter.

La funcionaria del Senado, Peñafort, le pidió a Alberto Fernández que indulte a Sala, detenida en 2016 por amenazas a policías y causas de corrupción. Ante estas declaraciones, Novaresio escribió en su cuenta oficial: “Con el mayor de los respetos por la respetable Graciana Peñafort. La directora jurídica del senado, el lugar donde se hacen las leyes, ¿propone indultar a Milagro Sala y pasar por arriba las leyes? ¿En serio?”.

Con el mayor de los respetos por la respetable @gracepenafort La directora jurìdica del senado, el lugar en donde se hacen las leyes, ¿propone indultar a Milagro Sala y pasar por arriba las leyes? ¿en serio? — luis novaresio (@luisnovaresio) February 16, 2021

La respuesta de la abogada fue inmediata. “Luis, releé la Constitución. El indulto es una atribución constitucional y legal”, aseguró.

Por su parte, Novaresio sostuvo: “Graciana: ¿en serio? ¿Proponés esa rémora que supiste muy bien criticar en Menem? ¿En serio?”. A continuación, la funcionaria manifestó: “Luis, cuando Menem indultó a los militares yo tenia, si no me equivoco, 14 años. Y si bien siempre fui precoz, no llegué a tanto, lamento no cumplir tus expectativas, jajajajaja. Luego esos indultos fueron dejados sin efecto por el Congreso y el propio poder judicial”.

“Yo te cuento que no nací en 1789 pero puedo saludar los principios de la Revolución Francesa. O sea: ¿estuvieron bien los indultos de Menem?”, tuiteó Novaresio, al tiempo que Peñafort lanzó: “Los indultos a los acusados de delitos de lesa humanidad no eran correctos por la naturaleza de los delitos indultados: delitos de lesa humanidad”.

El cruce entre Luis Novaresio y Graciana Peñafort Twitter

Días atrás, la abogada -que también defiende a Amado Boudou- había dicho en declaraciones a El Destape Radio que “es un escándalo que las sentencias de la Corte Suprema puedan ser dictadas sin explicación de causa " y que el indulto sería una herramienta para el “restablecimiento del valor justicia”. “Si no, estamos aceptando como legítimos los fallos de una Corte que no lo son. En el caso muy puntual de Milagro Sala, Alberto debería indultarla. La única persona que salió a celebrar el fallo contra Milagro fue su carcelero, Gerardo Morales”, expresó.

LA NACION