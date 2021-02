Momento incómodo: Paula Chaves pidió que sacaran a Pedro Alfonso del estudio

Paula Chaves, desde hace dos semanas, se encuentra al frente de la conducción de Cortá por Lozano, en reemplazo de Verónica Lozano que continúa de vacaciones. La suplencia es la excusa perfecta para que Chaves muestre en público algunos aspectos de su vida familiar, recurso que siempre genera atracción en la audiencia. En este plan, hace algunos días, la conductora exhibió algunas fotos de su marido Pedro Alfonso en su adolescencia, sin el permiso previo del productor. El rebote no se hizo esperar y este lunes llegó la venganza.

“Volvió Pedro, ¿qué tiene preparado para Paula?”, anticipaba la leyenda en la pantalla de Telefe. Efectivamente, el exparticipante de Bailando por un sueño regresó al set para mostrar fotos de la madre de sus hijos, pero sin la autorización de ella. Al menos, esa era su intención.

“No voy a romper los códigos. Voy a mostrar algunas fotos íntimas tuyas de toda tu vida. Tu vida misma”, le dijo él. Rápida de reflejos, Chaves le respondió: “A mí me enseñaron que a la conductora nunca se la sorprende al aire”. Claro que Pedro, apelando a sus propios códigos de producción, no dudó en rematar: “Al reemplazo sí”.

El momento divertido tuvo un remate digno de una de las comedias que Pedro Alfonso suele producir y protagonizar en Villa Carlos Paz: “¿Te podés correr de ahí? ¿Podés salir del diván? Me pone nerviosa tener que seguir… ¿Puedo pedir que lo saquen? ¿Se puede?”, dijo Chaves. Inmediatamente, personal de seguridad llegó al estudio para escoltar al esposo de la animadora lejos de las cámaras. Alfonso, apelando a sus dotes actorales, se corrió del centro de la escena utilizando el argot futbolero: “Pero juez, ni la toqué. No hice nada. Bueno, me voy, tranquilo”, atinó a decir el ex ShowMatch.

A pesar del tono divertido, los panelistas observaban a Chaves sin terminar de entender si el enojo era real o solo un paso de comedia para las cámaras.

LA NACION