Diego Latorre dejó sin palabras a Yanina Latorre con una íntima revelación desde Qatar: “Descubrí que puedo vivir solo”

Yanina Latorre y su marido, Diego Latorre, continúan separados por miles de kilómetros mientras él está en Qatar para cubrir el Mundial 2022 junto a ESPN.

Con el fin de acortar la distancia y aprovechando su nuevo rol de conductora mientras Ángel de Brito se encuentra de vacaciones, la “angelita” realizó una entrevista con el exfutbolista durante la emisión de anoche de LAM, por América. A lo largo de la misma, él habló sobre su vida en el Medio Oriente y le hizo una llamativa revelación a su pareja.

Diego Latorre habló con Yanina desde Qatar y le hizo una llamativa aclaración: “¡Puedo vivir solo!”

Ángel de Brito se tomó unas merecidas vacaciones y Yanina Latorre fue elegida para ponerse al frente del magazine de América. Ya acostumbrada al rol de conductora luego de haber reemplazado a su compañero en varias ocasiones, la angelita se mostró cómoda ante las cámaras y llevó adelante el programa sin muchos inconvenientes.

Asimismo, aprovechó el espacio para realizar una entrevista muy especial: llamó a Diego Latorre, su marido, quien se encuentra en Qatar desde hace varias semanas cubriendo el Mundial. Acostumbrada a hablar abiertamente sobre su relación (aun tras el escandaloso episodio de infidelidad de hace unos años), no dudó en charlar con su pareja sin ningún tipo de vergüenza. Por su parte, él hizo lo propio y reveló todos los pormenores que vivió desde su llegada al Medio Oriente.

Yanina Latorre volvió a ocupar el rol de conductora de LAM (Foto: Instagram/@yanilatorre)

“¿Cómo estás hijito, amor de mi vida? Estás viviendo unos horarios súper extraños”, exclamó Yanina al ver a su marido. “Me acuesto recién después de las 5 de la mañana, cuando ellos acá empiezan a rezar. Nunca me pude acostumbrar al horario. Termino el segundo programa después de las 2 de la mañana y me voy al hotel a descansar. Tengo dos turnos de trabajo”, reveló.

Asimismo, remarcó que tampoco le queda tiempo libre para pasear y que todavía no tuvo la oportunidad de conocer la ciudad como turista. “No estoy saliendo mucho porque trabajo muchas horas. Ahora vienen los chicos, Lola y Dieguito (sus hijos), y me van a invadir el departamento. Yo estaba tranquilo acá”, admitió, entre risas.

En cuanto a cómo se desenvuelve con la organización de su hogar provisorio, remarcó: “Estoy bastante ordenado. El lavarropas no lo uso, llevamos las camisas a la habitación y la gente nuestra nos hace el servicio”.

Diego Latorre está en Qatar para cubrir el Mundial instagram

A continuación, Yanina quiso sabes cómo se sentía al vivir solo y le preguntó: “¿Cómo te estás llevando con la soledad? Yo que soy un poco infumable, soy un poco pesada. ¿No extrañás un poco mis gritos y mi orden que te vuelven loco?”.

Luego de fingir una celebración, el exdelantero de Boca se sinceró y le hizo a su esposa una particular aclaración. “Te digo que estoy bastante ordenado. Si hay algo de lo pude darme cuenta en este viaje es que puedo vivir solo. ¡Puedo vivir solo! ¡Atención!”, exclamó. Divertida, ella le redobló la apuesta y dijo: “Muy bien, es un avance. Te podrías empezar a ir...”.

Tras una extensa charla en la que incluso debatieron sobre las chances de la selección argentina en cuartos de final, Yanina se despidió de su marido con un sentido agradecimiento y con la promesa volver a hablar al día siguiente, esta vez sin la presencia de las cámaras.

LA NACION