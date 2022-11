Yanina Latorre estalló contra el guardia de seguridad de un country que no la dejó pasar: “A mí no me maltrata nadie”

escuchar

Este fin de semana, Yanina Latorre vivió un tenso cruce con el guardia de seguridad de un country, al que acudió tras ser invitada a un asado en la casa de unos amigos. El trabajador le pidió varios documentos que la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM, América) no poseía en papel y, finalmente, no la dejó entrar con el auto. La comunicadora volvió a su casa y realizó un contundente descargo a través de Instagram.

“Tengo que compartir este momento de soledad e histeria. Descubrí que el Instagram me da años de vida”, comenzó a decir Latorre. La panelista relató el episodio que vivió al asistir al country de una amiga, cuya vivienda aseguró que está “a la vuelta” de la suya. “Era la despedida de Diego [Latorre] porque se va a Qatar el viernes, aunque ahora está en San Luis, así que era sin él. Es a una bajada de mi casa, así que solo llevé el teléfono y dos botellas de champán”, contó.

El descargo de Yanina Latorre por un cruce con un guardia de seguridad.

Y advirtió: “Debo reconocer que tuve 20 mil quilombos con los guardias de seguridad de todo el mundo, porque no me gusta la gente que te trata con aires de: ‘Yo soy el policía’. Llego y me pide la documentación física. Ya me cag**, porque la tengo solo digital. Me rompe las pel***, proque si hay una aplicación donde está toda tu vida, ¿por qué lo querés en físico? Le dije que no lo tenía y me dice: ‘Bueno, está bien, por esta vez te hago el favor’”. La actitud del guardia no agradó a la comunicadora, que se mostró visiblemente alterada en la publicación.

“Después me dice que quiere ver la fecha de vencimiento del registro. Estás en la Panamericana, soy una señora grande que va en un auto, obvio no voy a salir con el registro vencido. Además, no me gustó la manera. No sé para qué te piden tantas cosas para entrar a un country, a un asado a las diez de la noche. ¿Piensan que voy a ir a matar gente?”, descargó la periodista.

No la dejó pasar el auto

Lo último que el guardia de seguridad le pidió a la panelista fue el seguro del auto. “Le di la tarjetita con el número de póliza, pero me dice que no le sirve y que quiere el último pago. No lo tengo, porque hoy en día todo es digital. Además, la Policía te la admite, ¿no te la va a agarrar un guardia de seguridad de un barrio? Finalmente, me dice que no puedo entrar, que me vaya, o que deje el auto afuera y pase caminando”, continuó Latorre.

Y concluyó: “No es para tanto, es una gilada y necesitaba descargarme. A mí no me maltrata ni me destrata nadie. Con el odio, me fui. Llegué a casa, me puse el pijama y me serví un vino. Tengo tanto odio que no tengo ni ganas de prender el microondas, voy a comer fruta”.

ARCHIVO-. Yanina Latorre realizó un contundente descargo en sus redes sociales.

Además, la panelista de LAM recordó un episodio que vivió durante el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. “En cuarentena, que no había jardineros, un día me mandaron a la Policía porque Diego cortaba el pasto. El guardia de seguridad, en lugar de venir a ver qué pasaba porque el de al lado me denunció, llamó a los agentes”.

LA NACION