Diego Leuco renunció a Telenoche tras cuatro años

escuchar

Después de las salidas de “Pepe” Gil Vidal y “Bebe” Contepomi, una nueva figura abandonará las huestes de Artear: LA NACION pudo confirmar que Diego Leuco renunció a Telenoche a fines de diciembre, poco antes de emprender sus vacaciones junto a su novia la periodista Sofia Martínez.

La medida, que no fue una sorpresa para las autoridades del canal, se basa en una decisión que ya tomó el hijo de Alfredo Leuco: dejar el periodismo político. El joven periodista había abandonado en 2020 Lanata sin filtro, el ciclo del conductor de PPT en Radio Mitre y en 2021 dejó Ya somos grandes, el programa que conducía en TN.

A la fecha, Diego integra el equipo de Antes Que Nadie, un envío descontracturado que transmite la plataforma Luzu TV de lunes a viernes de 8 a 10 y conduce de 16 a 17 en Mitre Diego a la tarde, en el que busca salir del formato clásico de la AM con entrevistas a personalidades fuera de la política.

Diego Leuco y Luciana Geuna, conductores de Telenoche

De acuerdo con lo que pudo averiguar LA NACION, la intención de Leuco es concentrar su energía por ahora en el streaming multiplataforma, ya sea desde Luzu TV o en Silmar Producciones, la productora que se lanzará en los próximos días con los hermanos Ortega. Un regreso a la TV no está descartado, mientras no sean emisiones diarias y la temática no sea de actualidad pura y dura.

Cambios en Telenoche

Diego Leuco llegó a Telenoche en 2019, primero con María Laura Santillán y Geuna y luego junto a Luciana Geuna y equipo. Con solo 29 años, se convirtió así en el periodista más joven en conducir el emblemático noticiero de eltrece.

Nelson Castro, Marcelo Bonelli, Dominique Metzger y Geuna quedarán a cargo de la conducción del noticiero central, aunque Leuco podría regresar por unos días para despedirse al aire de sus compañeros y audiencia.

La renuncia sucede en el momento en que se prepara el relanzamiento de Telenoche para el primer semestre del año, con una nueva dupla de conductores que todavía resta definir.

Diego Leuco y Sofía Martínez instagram @dieleuco

Por lo pronto, Leuco y Sofía Martínez regresarán a la Argentina el próximo fin de semana y el lunes 16 el periodista participará del arranque de la nueva temporada de Antes que nadie junto a sus compañeros Cande Molfese, Mica Vázquez y Martín Trinche.

El ciclo comenzará en Pinamar y se trasladará desde el 30 de enero o 1 de febrero a los nuevos estudios de Luzu TV en Capital Federal.