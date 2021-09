El fuerte cruce de Diego Poggi y la hermana de un ladrón al aire: “A uno le cuesta mucho conseguir la guita”

Este jueves, Diego Poggi (33) protagonizó un fuerte cruce en vivo con la hermana de un ladrón. Mientras la mujer pedía justicia por el hombre que permanece internado en coma producto de la golpiza que recibió tras intentar robar una bicicleta, el periodista la increpó al aire de Cortá por Lozano (Telefe).

Ezequiel Maidana tiene 19 años, vive en Moreno y trabaja como delivery. Todas las noches sale con su bicicleta a trabajar, pero días atrás sufrió un episodio de inseguridad en el barrio Trujui, en el límite entre los partidos bonaerenses de San Miguel y Moreno, que tuvo un trágico desenlace.

El momento en el que Coria (círculo rojo) interceptó a Maidana (círculo amarillo) para robarle su bicicleta YouTube Telenueve

Javier Coria, de 22 años, interceptó a Maidana, le pegó, lo tiró e intentó llevarse el rodado. Tras incorporarse, el repartidor persiguió a su agresor y le propició una golpiza. Como consecuencia, fue detenido por el delito de tentativa de homicidio y la familia de Coria exige justicia.

Este miércoles, su hermana Karen fue entrevistada en un móvil del programa que conduce Verónica Lozano por Telefe. “Mi mamá es pastora. Mi hermano fue a hacer la denuncia cuando se enteró de todo”, aseguró ante las cámaras. Desde el estudio, cuando no estaba siendo enfocado, Diego Poggi exclamó: “Bastante desviado le salió el pibe”.

Diego Poggi cruzó en vivo a la hermana de un ladrón que está en coma tras un violento episodio

Al escucharlo, la entrevistada se molestó por los dichos del periodista. “Qué comentario, ¿no? No importa si le salió desviado o lo que sea”, protestó. Lozano, confundida, preguntó quién había dicho eso. Poggi reconoció haber sido el autor de la frase: “Y sí, es que es chorro, robó”.

Entonces, Karen manifestó: “Pero entonces el muchacho este Ezequiel es un asesino”. A lo que Poggi retrucó con una pregunta retórica: “Sí, es asesino. Esto les pasó a los dos, ¿pero quién empezó?”.

Después, la entrevistada cuestionó que la defensa de Maidana sostenga que actuó bajo la figura de emoción violenta y lanzó una declaración que motivó otra reacción del periodista. “Yo no defiendo a mi hermano porque sé que él no es un santo, pero el otro tampoco lo es, sino no hubiese hecho lo que hizo. La mamá lo tiene como un bebé y de bebé no tiene nada. Yo opino que una persona a la que le robás y que no tiene esa maldad, se deja robar y bueno, uno tiene que irse con la cabeza gacha, o como se dice acá en el barrio, como un gil”, expresó.

Poggi lanzó su polémico comentario luego de que Karen Coria revelara que su madre es pastora YouTube Telefe

“¡No! Si te roban, uno se defiende. A uno le cuesta mucho conseguir la guita para comer, para comprarte la bicicleta, para lo que sea. No lo justifico, pero las dos cosas están mal: que tu hermano sea chorro y esté peleando por su vida y que el otro lo quiso matar”, diferenció el también conductor de Take Away (FM Berlín).

“El otro también es chorro, porque en la casa le encontraron una zapatilla de mi hermano”, discutió la mujer. “No, de última el otro es asesino, no es chorro. Quizás le robaron cinco veces y a la sexta explotó y terminó de la peor manera. Yo te pido disculpas… Pero tu hermano es chorro”, concluyó Poggi.