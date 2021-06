Dolli Irigoyen fulminó a Alex Caniggia tras su salida de MasterChef Celebrity: “No podía llegar a la final”

El pasado domingo Alexander Caniggia fue eliminado de Masterchef Celebrity (Telefe) tras su repentina ausencia en el programa. Dolli Irigoyen, jurado ocasional del reality, fue lapidaria cuando le consultaron qué piensa sobre el accionar del hijo de Mariana Nannis: “Jamás podría haber sido el ganador”.

Invitada en Flor de equipo (Telefe), la cocinera sorprendió a todos cuando manifestó su punto de vista sobre el exparticipante autodenominado “El emperador”. Todo empezó cuando la panelista Noelia Antonelli le preguntó: “¿Qué pensás de lo que pasó con Alex? Porque venía siendo uno de los favoritos, se perfilaba como el ganador, y de repente esto”.

La lapidaria opinión de Dolli Irigoyen sobre la salida de Alex Caniggia - Fuente: Telefe

La chef la interrumpió con una contundente frase: “¡No! ¡Ganador, jamás!”. Florencia Peña quedó atónita y le pidió que explayara los motivos por los que cree que el mediático no se podría haber consagrado en el certamen. Con sinceridad, Dolli argumentó: “Creo que Alex era un personaje que aportaba muchísimo al show, pero no podía llegar a la final alguien que no probaba, que no sabe de sabores, que hacía ‘magia’, como él decía, y lograba cosas increíbles”.

Irigoyen coincidió con las declaraciones de Germán Martitegui, quien se mostró muy crítico sobre el desempeño del exconcursante. “Llegar a la final, donde tenés que hacer un menú completo, que es súper complejo... Es decir, por algo se fue”, sentenció.

La durísima reflexión de Germán Martitegui tras la descalificación de Alex Caniggia - Fuente: Telefe

En tono conciliador, aclaró que el hermano de Charlotte Caniggia tenía sobradas condiciones para convertirse en un buen cocinero, y elogió su disciplina con la limpieza: “Respeto a todos los personajes. Él era bastante prolijo y ordenado; hay quienes son más desastrosos en la mesada”.

LA NACION