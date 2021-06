La curiosa versión de Intrusos sobre la salida de Alex Caniggia de MasterChef Celebrity

La salida del mediático Alex Caniggia de MasterChef Celebrity (Telefé) tuvo tantas versiones que todavía se escuchan los ecos. Los debates buscan esclarecer si se trató de una renuncia o si en cambio fueron las autoridades del canal las que decidieron rescindirle el contrato. En la mesa de Intrusos (América) trataron el tema y los participantes del programa dieron sus versiones sobre cómo estarían parados cada uno de los involucrados en el escándalo.

El periodista Adrián Pallares fue el primero en informar lo que sabía al respecto: “No se entiende por qué Alex quiso hacer como que iba a volver. Telefé enseguida comunicó que lo despedían por haber faltado a grabar”, contó, y dijo que Caniggia debería “haber sido agradecido” con quienes lo habían seleccionado para estar en el set de MasterChef.

Según Pallares, los “faltazos” de Alex habrían sido súbitos, por no decir imprevisibles: “Ellos grabaron un martes la gala del jueves, y el miércoles la de la eliminación. Él abandonó sobre la hora; hubo una tarde muy tensa en la que todos esperaban que apareciera y no apareció. El quería que le dijeran ‘cambiamos todo por vos’ y no pasó eso”. Paula Varela coincidió en que todo era un episodio “Alex”: “Totalmente imprevisible”.

Rodrigo Lussich eligió, en cambio, hacer foco en el streaming que Caniggia hizo mientras miraba su eliminación de MasterChef, en el que dijo “La cocina ya no va, no va más la cocina” y “Renuncié, me retiré, dije a la mier... la cocina”.

Lussich le preguntó a su colega Virginia Gallardo: “¿Vos crees que él hizo todo para después poder ganar plata con el streaming?”. A lo que la panelista contestó: “Sí, para mí sin dudas. Y no sólo el streaming: el canal ya lo está llamando para hacer otros trabajos, nuevas propuestas”, informó. Ante eso, Lussich aportó que tenía la misma información de nuevos proyectos televisivos en el futuro del hermano de Charlotte Caniggia.

Gallardo también habló del futuro que veía para Caniggia, a quien tildó de “genio”, en el streaming como negocio: “Es el futuro. Agüero tiene toda la plata y está todo el día con eso porque es lo que se viene, a los jóvenes les encanta. Creo que él [por Alex] hace su propio negocio, tener el premio Nobel le resbala y fue a lo que quiere la gente, que es el streaming”.

LA NACION