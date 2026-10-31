Dos canales digitales en aprietos financieros y de audiencia

El ecosistema de los canales digitales atraviesa un momento de máxima tensión en el tramo final del año. En los últimos días, cobraron fuerza versiones muy firmes sobre el futuro incierto de dos propuestas que supieron captar la atención de la audiencia y generar alto impacto mediático durante este 2026: Solo Streaming y Carnaval Stream.

Por un lado, el panorama más crítico recae sobre Solo Streaming (@solodeportesoficial). Según trascendió, sería un hecho casi irreversible que el canal deje de emitir su programación entre el 27 y el 30 de noviembre. La decisión respondería a fuertes complicaciones económicas vinculadas directamente a la cadena Solo Deportes, especializada en la comercialización de calzado, indumentaria y accesorios deportivos. La señal digital cuenta actualmente con una grilla de ocho programas diarios por los que son y fueron parte Eleonora Pérez Caressi (cuyo ciclo finalizó recientemente), Nicole Neumann, Juani Martínez, Rama Pantorotto y Martín Salwe, entre otros.

Por otro lado, la situación en Carnaval Stream (@CarnavalStream) también enciende luces de alarma, aunque con matices sobre su continuidad. Si bien los rumores indican que el proyecto podría interrumpirse de manera definitiva, por el momento solo se confirmó que la programación actual de 2026 concluirá el 27 de noviembre para tomarse una pausa estratégica durante el verano —con el fin de evaluar el escenario en un año de fuerte movimiento político y retomar la grilla principal recién en marzo o abril, tal como sucedió este año—.

El canal se destaca por contar en su pantalla con nombres rutilantes del periodismo, entre ellos Viviana Canosa, Fabián Doman, Mauro Federico, Marina Brey, Carmela Barbaro y Diana Deglauy. A esto se le suman movimientos recientes de peso: la salida de Jorge Rial (quien próximamente tendrá su propio canal de YouTube), que dejó la semana pasada los dos ciclos de los que formaba parte —Cónclave, junto a Canosa, Doman y Mauro Federico (en reemplazo de Alejandro Fantino) los lunes a las 20, y Revueltos, el espacio de actualidad que lo había reunido nuevamente con Canosa los miércoles a las 21—, y la baja de Gastón Recondo, quien la semana pasada se despidió del ciclo de Doman debido a la superposición horaria con el regreso de Estudio Fútbol en TyC Sports.

Tras los Martín Fierro de Radio, llegan los Martín Fierro de Cable 2026

El próximo jueves 12 de noviembre se dará una nueva edición de los premios Martín Fierro de Cable, galardón que destacará a las mejores producciones y figuras de la televisión por cable emitidas durante 2025.

El evento contará con la producción general de Red Cube y la conducción principal de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, quienes estarán al frente de una velada que reunirá a referentes del periodismo, el entretenimiento y las distintas señales del sector. Además, la previa y el paso de las figuras por la alfombra roja estarán a cargo de Paula Varela y Guido Záffora.

La ceremonia se llevará a cabo en el Golden Center de la Costanera Norte y será transmitida en vivo por la pantalla de A24.

Por el momento, los detalles sobre las ternas, los nominados y la programación completa de la gala quedan pendientes de confirmación oficial. Se prevé que la información final sea revelada en los próximos días a través de A24 por el presidente de Aptra, Luis Ventura.

Marina Calabró junto a su pequeño hijo felino (Foto: Instagram @marinacalabro_ok)

Menjunje TV suma un ciclo de investigación periodística y afianza su grilla junto a Yuyito González

Como había adelantado LA NACION, el canal de streaming Menjunje TV (@MenjunjeTV) continúa con su plan de expansión y avanza en el desarrollo de un nuevo ciclo de entretenimiento y actualidad que tendrá como protagonista a Yuyito González.

En paralelo, el stream de Vuelo Producciones se encuentra en pleno armado de un programa de investigación periodística, encabezado por referentes de destacada trayectoria en los medios. Aunque los nombres y detalles de este envío se mantienen bajo reserva a la espera del anuncio oficial, la señal también proyecta un ciclo musical con Marcela Baños —referente indiscutida de la música tropical y la conducción televisiva—, un espacio gastronómico liderado por un reconocido influencer de la cocina y una propuesta deportiva dedicada íntegramente a la actualidad del deporte.

Estas novedades se suman a los recientes estrenos del canal: Es un montón, un formato juvenil enfocado en la Generación Z que se emite los martes, miércoles y jueves a las 11 con la conducción de Nenu López, Fran Zunino, Nazareno Pompei y Josefina Oro y Entrementes, un envío especializado en psicología y salud mental conducido por Wally Pallares, Erika Luna y Agustina Medina los jueves a las 16.30.

De este modo, la plataforma consolida una programación diversa que ya cuenta con títulos destacados en su grilla semanal como Contrapunto, el ciclo de debate de actualidad y política conducido por Débora Plager (jueves a las 19); +CHUS+, el programa de espectáculos, humor y entrevistas con Matías Vázquez y Barbie Ferrari (martes, miércoles y jueves a las 16.30); el ciclo de entrevistas de Marina Calabró, Mirá quién habla (martes a las 21); Iván y vienen, la propuesta de humor e imitaciones comandada por Iván Ramírez (miércoles a las 19); y Termómetro social, el resumen semanal de noticias e invitados junto a María Belén Ludueña (los miércoles a las 14:30).