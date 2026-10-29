Andy Kusnetzoff habló sobre la pelea entre la China Ansa y Santiago Maratea durante la grabación de PH: “No podía seguir”

Este jueves, la grabación de PH: Podemos hablar quedó atravesada por un fuerte cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea que, según contó Andy Kusnetzoff, también lo movilizó a él y lo llevó a hacer una pausa para calmar los ánimos.

“Hubo una discusión frente a frente”, confirmó el conductor. “Ella le hizo una pregunta concreta y él se sintió mal. ‘¿Por qué me preguntás y repreguntás? ¿Por qué seguís?’”, relató sobre el intercambio, que fue subiendo de tono.

Consultado sobre si el enfrentamiento había girado en torno a las donaciones que organizaba Maratea, Kusnetzoff evitó precisar el motivo. “Fue sobre algo específico, y yo como anfitrión ofrecí cortar. Reanudé un poco como se pudo. La China se angustió, hablaron”, explicó.

“Yo nunca me salgo mucho de mi papel. La verdad es que tenía una angustia yo también que no podía seguir, así que dije lo que pensaba. Fue raro y fue muy terapéutico”, explicó sobre su rol de conductor y moderador.

Aunque Ansa no manifestó intenciones de abandonar la grabación, Maratea sí deslizó esa posibilidad. “En un momento él me dijo: ‘Por mí me iría a correr o a mi casa’, y yo le dije que no era una obligación quedarse”, señaló Kusnetzoff. Finalmente, el encuentro pudo continuar, aunque recomponer el clima llevó su tiempo. “Se llama Podemos hablar, así que podemos hablar. Costó, pero pudimos llevar el barco a puerto”, concluyó.

La palabra de Maratea

Tras la repercusión del episodio, Maratea rompió el silencio en DDM (América), el programa que conduce Mariana Fabbiani, y dio su versión de lo ocurrido. “Se re picó mal”, reconoció el influencer, quien explicó que la tensión comenzó durante el segmento de preguntas cara a cara entre los invitados.

“Yo estaba re enojado. Y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte”, admitió Maratea Hernan Zenteno - La Nacion

“No hizo una sola pregunta, me hizo una, la respondí; me hizo otra, la respondí; me hizo otra y yo ya digo: ‘Bueno, me estás queriendo llevar a un lado’”, relató. Según recordó, Ansa comenzó preguntándole qué se recriminaría si fuera una persona que había aportado dinero a alguna de sus colectas. “Yo dije: ‘No sé, porque en todas las colectas se lograron los objetivos’”, señaló. Sin embargo, la conversación terminó derivando hacia una recaudación en particular, lo que provocó su reacción: “¿Investigaste sobre esa colecta o te leíste un titular?”.

Maratea también cuestionó la manera en que Ansa se había informado sobre el tema: “Como periodista, ¿vos te informás leyendo medios o hacés investigaciones?”. Según su relato, la periodista interpretó el comentario como una acusación, aunque él aseguró que solo intentaba conocer sus fuentes. “Ella no me acusó, pero habló de algo donde se me acusa”, aclaró. Además, negó que la producción le hubiera sugerido a Ansa las preguntas que desencadenaron el enfrentamiento.

Sobre el momento de mayor tensión, reconoció que estaba muy enojado, pero negó haberse excedido. “Yo estaba re enojado. Y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte”, admitió. También explicó que fue Kusnetzoff quien decidió interrumpir la grabación cuando la discusión comenzó a escalar. Según contó, durante esa pausa una productora le preguntó qué quería hacer y él respondió: “Yo me quiero ir a correr, si me dejan”. Consultado sobre si consideraba que había reaccionado de manera desmedida, sostuvo: “Me parece que hablé en el tono en el que está permitido hablarle a una persona adulta”. Respecto al llanto de Ansa, sostuvo que ambos habían reaccionado de manera diferente: mientras ella expresó su angustia llorando, él manifestó su enojo elevando la voz.

"La China se angustió", reveló Andy Kusnetzoff sobre el episodio NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

El influencer reveló, además, que ni siquiera llegó a formularle la pregunta que tenía preparada para ella. Según explicó, como Ansa había contado que durante su infancia llegó a dormir en la calle, quería saber si actualmente había logrado comprarse una casa. Pese al enfrentamiento, aseguró que pudieron recomponer el vínculo y continuar con la grabación. “Bárbaro, divina la China”, respondió cuando le preguntaron cómo habían quedado las cosas entre ellos. Incluso comparó lo sucedido con una discusión entre amigos durante un asado, en la que el enojo inicial termina dando paso a las risas. “No me arrepiento para nada de ir, sobre todo por cómo terminó”, afirmó.