Dos ex Gran Hermano confirmaron su romance: “Mi corazón está feliz”

Luz Tito y Santiago ‘Tato’ Algorta protagonizaron uno de los grandes shippeos de Gran Hermano 2025 (Telefe). Durante el reality, el participante uruguayo le declaró su amor a su compañera jujeña, pero ella estaba en pareja. Sin embargo, una buena noticia sorprendió en las últimas horas a los fanáticos: ambos confirmaron su noviazgo.

Tato Algorta, el ganador de Gran Hermano, mostró interés en Luz Tito desde que ingresó al reality Prensa Telefe

Mediante una publicación compartida en Instagram, el ganador de la última edición del ciclo que conduce Santiago del Moro y la joven dejaron trascender un romántico video en el que se los vio a los besos y abrazos en medio de unas vacaciones en Punta Cana, República Dominicana.

Luz Tito y Santiago 'Tato' Algorta a los besos en República Dominicana (Foto: Captura Instagram)

“Mi corazón está feliz”, escribió ella en la descripción del posteo, el cual obtuvo más de 90.000 “Me gusta” y miles de mensajes de usuarios que celebraron la buena nueva. “Explotan las redes con ustedes, Luziago. El amor verdadero se nota en cada mirada, en cada sonrisa y en la felicidad que transmiten”; “Si me habré peleado en Twitter por defender este amor. Luziago triunfó”; “Hay almas que están destinadas a encontrarse. Qué hermosa las vueltas de la vida. Sean felices” y “Al final se los puedo decir: ¡qué linda pareja que hacen!“, fueron solo algunos.

Uno de los comentarios que dejaron los fanáticos de la pareja (Foto: Captura Instagram)

La noticia llegó dos meses después de que la ex Gran Hermano confirmara su separación de Alberto, conocido como “Pestañas”, durante una emisión de Antes de que sea tarde, el ciclo de streaming que comparte con algunos de sus compañeros de reality en Multitalent TV. A pesar de la ruptura, la exjugadora destacó que el vínculo terminó en buenos términos.

“Fue re lindo. Una despedida desde el amor y está todo bien. No había necesidad de quedar mal tampoco. La vida te lleva por distintos caminos y metas. No hablamos hace tiempo, pero está todo bien. Fue un vínculo hermoso; por suerte no hubo quilombos en el medio”, aseguró.

El día que Luz Tito confirmó su separación de Alberto, conocido como "Pestañas"

Y añadió: “Hace bastante tiempo que estaba separada. En los streams me preguntaban y yo me guardaba porque no sabía lo que estaba pasando, pero desde fines de febrero ya estábamos separados”.

Además, explicó que necesitó atravesar el proceso antes de compartirlo con su comunidad: “Me di el tiempo a mí. La energía de la gente influye mucho”.