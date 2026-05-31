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Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una ceremonia íntima en Londres

La cantante y el actor británico contrajeron matrimonio en el Registro Civil de Marylebone, en la capital inglesa

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Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres
Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres(Fuente: Instagram/@dualipa)

Dua Lipa y Callum Turner dieron el “sí, quiero” este domingo en Old Marylebone Town Hall de Londres, a pocos días de una celebración privada que sucederá en Sicilia, Italia.

La pareja tuvo una ceremonia íntima
La pareja tuvo una ceremonia íntima(Fuente: Roland Hoskins)

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