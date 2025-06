Quién es Callum Turner, el futuro esposo de Dua Lipa

En las últimas horas, Dua Lipa anunció su compromiso con Callum Turner, con quien sale desde enero de 2024. Tras la noticia, todos quieren saber quién es el hombre con el que decidió apostar nuevamente al amor después de su separación de Anwar Hadid, el hombre que la acompañó desde 2019 hasta 2021.

Dua Lipa anunció su compromiso con Callum Turner, con quien sale desde enero de 2024 (Foto: Instagram/@dualipa)

La estrella pop internacional hizo el sorpresivo anuncio en una entrevista para la revista British Vogue, la cual fue publicada este jueves 12 de junio. “Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante”, expresó, emocionada.

Según contó, el actor fue quien decidió dar el paso luego de consultarle al círculo íntimo de su enamorada. “Estoy obsesionada con él. Es totalmente yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien”, señaló la intérprete de “Don´t Start Now”.

Dua Lipa estuvo en pareja con el modelo Anwar Hadid desde 2019 hasta 2021 VALERIE MACON - AFP

Si bien la compositora británica ya lleva el anillo en el dedo anular, aun la pareja no decidió cuándo será la fecha en el que ella camine al altar. “Quiero terminar mi gira, Callum está filmando, así que estamos disfrutando de este momento. Nunca fui alguien que pensara mucho en la boda o soñara con qué tipo de novia sería. De repente, me encuentro pensando: ‘¿Y qué me pondría?’”, dijo, sorprendida.

Según contó, el actor fue quien decidió comprometerse luego de consultarle al círculo íntimo de su enamorada (Foto: Instagram/@dualipa)

Sobre el significado que tiene para ella casarse, señaló: “Esta decisión de envejecer juntos, de ver la vida y simplemente ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial”.

Además, la artista de 29 años se refirió a la posibilidad de convertirse en madre. “Me encantaría tener hijos algún día, pero siempre está la pregunta de cuándo sería un buen momento y cómo encajaría con mi trabajo, especialmente por las giras. Hay mucho más en la crianza de un hijo que simplemente amar a los niños”, reflexionó.

Quién es Callum Turner y su historia de amor con Dua Lipa

Con solo 35 años, Callum Turner ya es una figura destacada tanto en el cine como en la pantalla chica británica. Sus interpretaciones en películas como Fantastic Beasts: Los crímenes de Grindelwald y la adaptación de Jane Austen, Emma, lo llevaron a conquistar la pantalla grande. Además, su papel en la miniserie Masters of the Air (Apple TV+) lo posicionó como uno de los actores más prometedores de su generación. Sin embargo, el intérprete de 35 años no solo se destaca frente a cámara, sino también como modelo arriba de las pasarelas y en distintas producciones fotográficas.

Callum Turner tiene 35 años

Turner y Lipa se conocieron en Londres y, posteriormente, se cruzaron en Los Ángeles mientras ambos estaban inmersos en la lectura de la novela Trust de Hernan Díaz. “Me dije: ‘Oh, es ese tipo atractivo del River Café’”, se sinceró tiempo después.

Callum Turner no solo se destaca como actor sino también como modelo (Photo by Robyn Beck / AFP) ROBYN BECK - AFP

La relación se oficializó en enero de 2024, cuando la artista asistió a una fiesta posterior al estreno de la miniserie de Turner, Masters of the Air. Aquel verano, la pareja compartió a través de las redes sociales las primeras imágenes juntos durante el festival Glastonbury 2024, lo que causó furor entre los usuarios. Finalmente, debutaron oficialmente como novios en la alfombra roja de la Met Gala 2025.

Vanessa Kirby, como la princesa Margarita en The Crown Archivo

Cabe destacar que antes de iniciar su romance con Dua, Callum Turner estuvo en pareja durante cuatro años con la actriz Vanessa Kirby, conocida por su papel en The Crown (Netflix).