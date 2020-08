Por primera vez, el trapero habló de su relación con actriz y contó que está en "la mejor etapa amorosa de su vida" Crédito: Instagram

En marzo de este año Duki confirmó su relación con Brenda Asnicar a través de una serie de stories que compartió en su cuenta de Instagram. Desde entonces, el trapero nunca habló públicamente sobre el vínculo hasta ayer. "Estoy en la mejor etapa amorosa de mi vida", dijo el cantante.

"Yo hago música porque amo hacerlo", comenzó Mauro Ezequiel Lombardo en un video que publicó en sus redes. "Es lo que me hace mas feliz en el mundo, nada me llena mas el alma que eso", agregó. En ese sentido, pidió a sus seguidores que no le exijan determinado tipo de canciones, porque su composición funciona de manera espontánea.

"Mi forma de hacer música es contar lo que vivo, cómo me siento hoy, como me sentí ayer, si tuve una ruptura, cómo vivo mi vida, cómo me gusta vivir a mi", explicó.

"Entonces ustedes me vienen a pedir más temas tristes y yo... Cabrones, ya crecí, yo maduré, estoy en otro momento de mi vida. No puedo hacer un tema de desamor porque estoy en la mejor etapa amorosa de mi vida".

Luego, se refirió a Asnicar directamente. "Estoy con una mujer increíble, híper crack, que me banca, que yo la banco a ella, que compartimos bocha de cosas", agregó.

"Yo no tengo uno de esos equipos de composición que tienen otros vagos que le dicen 'nombrá tiktok, hablá de las chicas que salen a bailar, hablá de la chica que la engañaron y va a salir con sus amigos despechada". Algunas historias más tarde, Duki usó sus stories para difundir el streaming de un show de Asnicar.

