El martes pasado el conductor Marcelo Tinelli se mostró enojado con la producción del ciclo que conduce todas las noches en América TV, Bailando 2023. En reacción a su gesto, la Asociación Argentina de Actores emitió en la noche del miércoles emitió un duro comunicado.

¿A qué se debió su malestar? Fue durante la presentación de la modelo Anabel Sánchez, cuando un grupo de bailarines se puso a bailar al costado de la pista, en contra de las indicaciones que les daban. Es que desde el programa no querían que aparecieran en la imagen así no debían pagarles la participación llamada dentro de la jerga de la televisión el “bolo”.

“Te juro por Dios, y lo estoy diciendo en serio, eh, ¿por qué hay tanto bailarines que bailan al costado? ¿Por qué no bailan adelante? No sé si están adentro, si están afuera, si están jodiendo, si son de grupos independientes, si pertenecen a la coreografía. No quedó nada clara la explicación de ustedes de por qué no pueden entrar bailarines a la pista”, comenzó Tinelli. Luego, Lolo Rossi, encargada de las coreografías del certamen, explicó: “Bueno, los hacemos entrar, lo que pasa es que cuando se generan ensayos, cuando las coreografías tienen que ser ensayadas y nos ocupan más tiempo, hay que pagar. Y son bailarines todos, no necesitamos ensayar”.

Sin entender la respuesta, el conductor insistió ya que la explicación no lo convenció y quería saber para qué están si al aire no se ven. Fue ahí cuando el productor y coordinador del ciclo, Guillermo Hoppe, afirmó: “Es un tema de actividad. El baile es una actividad, que pasa por un sindicato y si paga…”. El tema siguió con un claro enojo de Tinelli: “Dale, déjate de romper las bolas”. Minutos después agregó: “Tienen acá a 200 actores. Le damos laburo a 200 tipos. La verdad, lo que menos podrían hacer es quejarse de que ocho flacos que están sin ensayo... ¿nos van a cobrar por esto? Dale, dejate de romper las bolas. En vez de 100 gramos de mortadela, dame 110. ¿Me los vas a cobrar? No, dejate de romper los huevos. Perdón que lo diga así. Qué rompe huevos los del Sindicato de Actores, perdón, con todo el cariño”.

La respuesta de la Asociación Argentina de Actores

En la noche del miércoles, el sindicato que une a los actores del país emitió un comunicado al respeto. El texto asegura que “las lamentables expresiones al aire del conductor de Bailando 2023″ en relación a los derechos laborales de bailarinas y bailarines que actúan en su programa; el trato peyorativo e irrespetuoso hacia la entidad que los representa y, sobre todo, el intento de vulnerar esos derechos laborales motivó el reclamo a la productora La Flia”.

Y continúa: “Lo vituperado airadamente por Tinelli en la noche del martes, al comparar el trabajo de nuestros compañeros y compañeras con ‘100 o 110 gramos de mortadela’, es nada más y nada menos que nuestro convenio colectivo que protege a esos trabajadores y trabajadoras. Un convenio histórico, conseguido tras mucho tiempo de lucha y defendido por varias generaciones de actrices y actores. Convenio que no puede desconocer, pues ha regido la actividad en todo el tiempo que él ha desarrollado su tarea como empleador”.

Por último el comunicado cierra: “No sabemos si es mera casualidad o hay una intencionalidad en la conducta del animador, pero corren peligrosos tiempos de amenazas flexibilizadoras y de desconocimiento de la dignidad de los trabajadores. No son un aporte a la tranquilidad ni a la paz social actitudes como las que denunciamos. Finalmente, en diálogo con responsables de la productora, se nos aseguró que se respetará el convenio, y bailarinas y bailarines percibirán sus salarios de acuerdo a lo que por ley les corresponde, en relación a la tarea que realizan. Además, dicha productora nos manifestó un pedido de disculpas por el incidente ocurrido”.

