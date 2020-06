Echan a un actor de la serie The Flash por sus mensajes racistas en redes

Hartley Sawyer escribió tuits reprochables también con contenido misógino y los productores decidieron que no participe en la nueva temporada Crédito: Warner Bross.

Hartley Sawyer, uno de los actores que participaban en la serie de superhéroes The Flash , no aparecerá en la séptima temporada del programa debido a que la productora decidió echarlo. Esto sucedió tras darse a conocer mensajes de contenido racista y misóginos emitidos por el actor en su cuenta de Twitter.

Sawyer, que interpretaba en la serie al héroe Enlongated Man -el Hombre Elástico - había borrado sus reprobables publicaciones, pero aparecieron capturas de mensajes que difundieron, con enojo y decepción, algunos fanáticos de la emisión de la productora Warner Bross.

"Hartley Sawyer no regresará para la séptima temporada de The Flash . En cuanto a las publicaciones del señor Sawyer en redes sociales, no toleramos comentarios despectivos que apunten a raza, etnicidad, origen nacional, género u orientación sexual", señaló un comunicado conjunto del canal The CW, Warner Bross ., TV, Berlanti Productions y el productor ejecutivo de la serie Eric Wallace.

El actor, que interpretaba al Hombre Elástico (izqiuerda) ya no estará en la serie, y n ose decidió aún si será reemplazado Crédito: Warner Bross.

"Tales comentarios son antiéticos con nuestros valores y políticas, que buscan promover un ambiente de trabajo inclusivo y productivo para nuestros empleados", concluía el comunicado, que fue difundido por el sitio estadounidense The Hollywood Reporter.

Un usuario de Twitter recopiló todos los mensajes cuestionables del actor en un hilo de la red social, en la que quedaron expuestos algunos pensamientos de Sawyer que, a pesar de su tono supuestamente chistosos, expresan ideas racistas y misóginos.

"Las mujeres deberían estar en granjas sexuales"; "Si tuviera una esposa la golpearía mucho esta noche", "Salí a cenar y me expuse como racista otra vez", o "Lo único que me impide hacer más tuits ligeramente racistas es saber que Al Sharpton nunca dejará de quejarse de mí", son algunos de los mensajes que luego el actor borró.

Las disculpas del actor

El mencionado productor ejecutivo de la serie compartió un mensaje sobre el actor, que participa en The Flash desde 2017. "Sus tuits me rompieron el corazón y me hicieron enojar. Son indicativos de un problema mucho más grande en nuestro país", escribió. En cuanto a su personaje, no está claro si volverá con otro actor o si simplemente dejará de aparecer en la serie.

El despido de Sawyer a causa de sus dichos se produce en el contexto del repudio que despertó en Estados Unidos el asesinato del afroamericano George Floyd en manos de la policía de Minneapolis, que generó grandes protestas y un movimiento denominado Black Lives Matter.

El actor, en tanto, ensayó una disculpa en su cuenta de Instagram. "Estoy increíblemente arrepentido, avergonzado y decepcionado en mi mismo por mi ignorancia en aquel momento", escribió. "Esto no refleja quien soy, o pienso que soy, ahora mismo. Pero cómo me defino ahora no quita el impacto de mis palabras, o mi responsabilidad por las mismas", concluyó Sawyer.