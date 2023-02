El abogado de Flor Moyano habló con LAM y apuntó contra el Chino Leunis: “Quiero verlo cuando vaya a declarar”

escuchar

Desde que trascendió que Flor Moyano inició acciones legales contra Juan Martino por abuso sexual con acceso carnal durante las grabaciones de El Hotel de los Famosos (eltrece), las miradas y las críticas del público no tardaron en apuntar contra la producción. ¿Cómo no notaron lo que pasaba? ¿Por qué no intervinieron antes? ¿Van a ponerse a disposición de la Justicia?

En medio de esta oleada de dudas y demandas, el único integrante del programa que se pronunció públicamente fue el Chino Leunis, quien coconduce junto a Pampita Ardohain. Horas más tarde, durante su paso por LAM (América), Roberto Castillo -abogado de Flor Moyano- le respondió y fue tajante.

A diferencia de otros realitys enfocados en la convivencia, El Hotel de los Famosos se caracteriza por ser grabado con antelación, editado y luego emitido al aire. Es por eso que, cuando se hizo pública la denuncia que Flor Moyano presentó ante la Justicia, en la que detalló la forma en la que escalaron las actitudes violentas de Martino al mismo tiempo que describió todas las instancias en las que fue abusada, hasta que él terminó forzándola a tener relaciones sexuales, la duda principal fue por qué la producción no intervino antes.

El abogado de Flor Moyano habló con LAM y apuntó contra el Chino Leunis: “Él le mandó dos renglones para mandar este tuit”

Un día después de que se hiciera pública la demanda, el Chino Leunis tuiteó: “Estoy al tanto de lo expresado por Flor Moyano. Estamos desde el minuto cero acompañando la situación. Incluso ahora mismo. Por respeto y pedido expreso de Flor es todo lo que voy a decir. Jamás avalaría ningún tipo de comportamiento indebido en un programa del que soy parte”.

Aunque la víctima optó no dar notas ni aparecer ante las cámaras, fue su abogado quien, desde el estudio de América, le contestó al conductor. “¿Él conoce la situación? ¿Conoce lo que sufrió ella? Quiero verlo cuando tenga que ir a declarar”, disparó Castillo. Y agregó: “Él lo que hizo el día de ayer fue mandarle Flor dos renglones para hacer este tuit. Es prefabricado todo esto”.

La palabra del Chino Leunis, conductor de El hotel de los famosos sobre la denuncia de Flor Moyano

Asimismo, desmintió que la influencer le haya pedido que guardara silencio, como asegura en su tuit. En este punto, el letrado también fue respaldado por Estefi Berardi, amiga cercana de la víctima, quien dijo: “Flor no le pidió nada, por eso no contestó este tuit. Flor le pidió expresamente a la producción que no lo cuiden al pibe, que muestren todo porque ella sabe que está grabado todo lo que ella dice”.

Sobre el rol de los productores, Castillo manifestó: “La producción debería estar contactándose con nosotros para decirnos ‘estamos a su disposición’”. Y remarcó: “Es mentira cuando dicen lo de la intervención de la psicóloga y que a Flor le dieron contención psicológica. Tenemos que analizar esa conducta y también la de algunos productores. Conductas serias”.

Flor Moyano denunció a Juan Martino por abuso sexual con acceso carnal

En cuanto al tratamiento que ciertos programas televisivos le dieron al caso, señaló: “Hoy estuve escuchando toda la tarde a conductores y panelistas, opinar es muy fácil. Pero hay que entender como funciona la cabeza de la víctima. Hay que escucharla... cuando se quiebra, cuando se arrepiente. Porque ella no solo se tiene que preocupar por solucionar el daño que provocó este agresor sexual, sino que tiene que pensar ¿y si me quedo sin trabajo? ¿y si se me cierran puertas? Entonces ahí te preguntás cómo actuará la sociedad, porque acá tenemos una producción y un programa que tendría que poner el ejemplo”.

Por el momento, Flor Moyano solo se refirió a la denuncia a través de sus redes sociales, en donde agradeció el apoyo de sus fans y el acompañamiento de la gente en un momento tan difícil.

LA NACION