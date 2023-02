Virginia Da Cunha, ex Bandana, y una carta a corazón abierto sobre el peor momento de su vida: “Pesaba 44 kilos”

escuchar

En el 2001, con un gran talento aumentado por sus aún más grandes ganas de ser una estrella, Virginia Da Cunha pegaba su salto a la fama de la mano de Bandana, la banda de pop que integró junto a Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán. Tras su paso por el concurso de talentos Popstars: tu show está por empezar, las cinco veinteañeras aparentaban vivir un sueño hecho realidad: tours, shows con localidades agotadas, éxitos tras éxitos y una legión de fans que las tenían como ejemplo a seguir.

Virginia Da Cunha, Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán saltaron a la fama en el 2001 bajo el nombre Bandana Archivo

Sin embargo, detrás de esa fachada brillante, Virginia atravesaba uno de sus peores momentos. Ahora, más de veinte años después, compartió una carta a corazón abierto en donde, no solo habló sobre su experiencia con los desórdenes alimenticios, sino que instó a todos sus seguidores a cuestionar los estereotipos de belleza y comenzar a priorizar la salud personal.

“44 kg. Eso pesaba a mis 20 años, parecía una nena de 14″, escribió como introducción del extenso texto que publicó junto a una foto en la que se la puede ver sobre el escenario, con una enorme sonrisa luciendo un conjunto de mini short, corpiño y la característica bandana atada sobre la cabeza.

“Iba a la facultad, practicaba deportes y hacia danza jazz. No paraba, me exigía el 10 en todo y me enojaba si la ensalada tenía aceite de más. Con ese cuerpo me presenté al casting y quedé elegida. De pronto millones de niñas y mujeres aspiraban a ser como yo”, continuó, a sabiendas de que un día para el otro se había convertido en un modelo a seguir.

Y agregó: “Mi energía no estaba en mi cuerpo, en la tierra; sino en el aire.. en poder seguir en movimiento. Hasta que el mismo cuerpo me empezó a parar a través de enfermedades, pero era mi mente la que debía sanar; mi mirada la que necesitaba transformar”.

La emotiva reflexión de Virginia Da Cunha, ex Bandana instagram @virginiadacunha

Lejos de hablar solamente desde su individualidad, Virginia trasladó su propia historia a la vivencia de miles de personas que, día a día, se enfrentan a la misma problemática. “Todas las mujeres pasamos por una etapa en la vida donde nos exigimos una ‘belleza’ tan superficial e impuesta que linda la enfermedad. Una etapa donde nos obsesionamos con el peso y la forma para no dejar de ser deseadas. Porque nos hicieron creer que esa era nuestra fuerza pero es una gran trampa”.

Finalmente, se despidió con un mensaje esperanzador y un sentido consejo para todos aquellos que estuviesen del otro lado, leyendo sus palabras: “El nuevo desafío es el equilibrio... el nuevo poder es el del trabajo interno, la nueva belleza es la del bienestar. Elijan con consciencia el alimento y disfruten el placer de cada bocado, muevan el cuerpo, pero especialmente no dejen de habitar la pausa, alimentar el alma y desafiar la mente. Libérense de los moldes impuestos ¡Feliz Jueves!”.

Hoy en día, Virginia Da Cunha continúa dentro del mundo de la música y, además de cantar, es DJ instagram @virginiadacunha

Además de superar los 4 mil Me Gusta, la sección de comentarios de la publicación de la ex Bandana se convirtió en un espacio en donde miles de usuarios se animaron a contar, al menos en un fragmento, sus propias historias vinculadas a esta problemática. Asimismo, fueron muchos los que le agradecieron por alzar la voz y compartir su experiencia.

LA NACION