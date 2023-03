El ácido comentario de Rebel Wilson sobre su encuentro con Meghan Markle: “No era tan genial”

escuchar

A lo largo de los últimos años, Meghan Markle fue el foco de un centenar de críticas de parte de la prensa británica y de algunas celebridades oriundas del Reino Unido. Sin embargo, en esta oportunidad no fueron los compatriotas de su marido -el príncipe Harry- quienes apuntaron contra ella, sino que se trató de la actriz australiana Rebel Wilson quien, en una reciente entrevista, recordó el día en el que se conocieron por primera vez y la describió como una persona fría y distante.

Aunque a lo largo de su larga carrera en el mundo del cine y la televisión, Meghan Markle nunca protagonizó grandes escándalos o polémicas mediáticas, todo cambió cuando empezó su relación con el príncipe Harry. A pesar de que, en un principio, todo parecía marchar bien ya que la pareja no solo se casó sino que tuvieron dos hijos juntos, fue cuestión de tiempo que salieran a la luz todos los problemas que desencadenó la introducción de la actriz a la familia real.

Lejos de tratarse de crisis matrimoniales, los conflictos surgieron ya que tanto los integrantes de la corona como la prensa británica desaprobaban de manera tajante la unión del príncipe con una joven afrodescendiente, norteamericana y divorciada, hechos que dieron a conocer en la explosiva nota que los duques de Sussex dieron a Oprah Winfrey.

Meghan Markle y el príncipe Harry durante su explosiva entrevista con Oprah Winfrey © CBS

Después de que decidieran desvincularse de la familia real motivados por dicha hostilidad y discriminación, el público creyó que las críticas hacia la protagonista de Suits cesarían, pero días atrás fue definida con duras palabras por la actriz Rebel Wilson.

Durante su paso por el talkshow norteamericano Watch What Happens Live with Andy Cohen, la protagonista de Senior Year habló del día en el que conoció a Markle y al príncipe Harry, quienes le fueron presentados por un amigo en común. Lejos de recordar la fecha con emoción o cariño, describió el encuentro negativamente.

Rebel Wilson durante su paso por Watch What Happens Live with Andy Cohen captura de video

“Los conocimos en Santa Bárbara por un amigo en común”, explicó. Y destacó: “Harry no podría haber sido más agradable, pero Meghan no era tan genial”. A continuación, remarcó que Markle no fue “tan cálida” como aparentaba y finalmente admitió que podría haber sido el resultado del accionar de su propia madre quien, según explicó, no paraba de hacerle preguntas “ligeramente groseras”, como “¿Dónde están tus hijos?”. Y, en tono de broma, agregó: “Tal vez por eso ella estaba como, ‘¿Quiénes son estas molestas convictas de Australia?’”.

Terminada la anécdota, las redes sociales se llenaron de comentarios que cuestionaban duramente el accionar de Wilson y que señalaban que no debería esperar que Markle respondiera bien ante preguntas y cuestionamientos incómodos.

Asimismo, resurgió un video que podría explicar por qué la artista oriunda de California habría reaccionado mal al encuentro con su colega. El mismo la muestra a Rebel presentando un premio en la ceremonia de los BAFTA del 2022, discurso en el que se burló de su entrevista con Oprah.

El día en el que Rebel Wilson se burló de la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah BAFTA

En esa oportunidad, la actriz de Notas Perfectas había dicho: “Del drama a la fantasía, la entrevista de Oprah de Harry y Meghan lo tenía todo. Desafortunadamente, eso no está nominado en esta categoría, pero algunas películas increíbles sí lo están. Echemos un vistazo a algunas de las películas británicas más destacadas de este año”.

LA NACION