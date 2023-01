El príncipe Harry publicó sus memorias e hizo una dura comparación entre Meghan Markle y su madre, Lady Di

escuchar

Meses atrás, se estrenó la docuserie de Netflix en la que Meghan Markle y el príncipe Harry mostraron su vida en California y contaron detalles de su relación y de su vínculo con la familia real. Como todo lo que expone los conflictos que la corona británica intenta mantener ocultos, Meghan & Harry desató una gran revolución tanto en las redes como en los medios.

Ahora, el duque de Sussex volvió a ubicarse en el centro de la polémica tras publicar Spare: En la sombra, sus memorias. Además de contar historias desconocidas sobre su pasado, también abrió su corazón y compartió con los lectores algunos de sus temores más grandes. Uno de ellos fue el gran acoso mediático que vivió Meghan Markle que lo llevaron a temer que terminara con su muerte, al igual que le sucedió a Lady Di, su madre, a finales de la década de los 90.

En el 2016, el príncipe Harry decidió hacer público su noviazgo con la actriz estadounidense Meghan Markle. Perdidamente enamorado, estaba seguro de que sería la mujer con la que pasaría el resto de su vida. Pero, para su familia, su felicidad no fue suficiente y ambos se convirtieron en el foco de las críticas impulsados por un tan esperable como repudiable motivo: el racismo.

El príncipe Harry publicó Spare, sus memorias JUSTIN TALLIS - AFP

La actriz de Suits representaba todo lo que la corona británica veía con malos ojos: es norteamericana, divorciada e hija de una pareja afrodescendiente. “No había previsto este nivel de mentiras sin límite. Ante todo no me había preparado para el racismo. Ni para el racis­mo soterrado, ni para el racismo evidente, vulgar y escupido a la cara”, reveló en su autobiografía, en donde dejó en claro que el problema no fue solo la prensa, sino también su propio padre -el rey Carlos III- y hasta su hermano, el príncipe William.

Sobre los múltiples titulares que apuntaron contra los orígenes y el color de piel de la mujer a la que amaba, escribió: “No daba crédito. Se me heló la sangre. Estaba furioso, aunque sentía algo peor: vergüenza. ¿Mi madre patria? ¿Actuando así? ¿Con ella? ¿Con nosotros? ¿En serio?”.

Los medios ingleses no intentaron ocultar el rechazo que sentían hacia Meghan Markle e incluso se habló en repetidas ocasiones de que “arruinaría” la genética de la familia real, especulando sobre el tono de piel que tendrían sus hijos.

La prensa reaccionó negativamente a la relación del príncipe Harry y Meghan Markle

Entre la decena de artículos que pueden ser usados como prueba, se destaca lo escrito en el Mail por Rachel Johnson, hermana del ex primer ministro Boris Johnson: “Si es cierta su supuesta unión con el príncipe Harry, los Windsor enriquecerán su aguada sangre azul, la pálida piel de los Spencer y el cabello pelirrojo con algún ADN contundente y exótico”.

El constante acoso de la prensa despertó en Harry un gran temor vinculado a uno de los momentos más dolorosos de su infancia, la muerte de su madre. La princesa Diana falleció en un accidente de auto mientras intentaba escapar de los papparazis luego de meses de protagonizar titulares que cuestionaban su relación romántica con Dodi al-Fayed, un hombre de origen árabe. También en ese entonces, el racismo jugó un rol importante en el triste desenlace.

La princesa Diana falleció en un accidente de auto mientras intentaba escapar de los papparazis Reuters

El miedo a que Meghan encontrara el mismo final -el cual ya había expresado durante su explosiva entrevista con Oprah Winfrey en el 2021- fue uno de los motivos principales que lo motivaron a abandonar Inglaterra y a intentar construir una nueva vida en Estados Unidos.

