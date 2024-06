El actor que hizo de Fredy en Yo soy Betty, la fea reveló cuál fue la escena que más lo hizo sufrir

Escuchar

Julio César Herrera es recordado por interpretar a Fredy Stewart Contreras, en una de las producciones más exitosas que ha tenido el país, como lo fue Yo soy Betty, la fea. Con su caminado como Cantinflas, comentarios graciosos y gestos divertidos, este personaje se ganó el cariño de de todos los televidentes que siguieron de cerca la afamada telenovela.

Para Julio César, quien le dio vida a esta figura, para él fue todo un reto asumir este papel, ya que, era el primer personaje de reparto importante que hacía en su carrera y nunca se imaginó que la novela tendría todo el impacto que tuvo y sigue teniendo, ya que gracias a esta, el actor se ganó el corazón de muchas personas en Colombia y en el mundo.

Julio César Herrera interpretó a Fredy en la exitosa novela (Captura video)

A unos días que comience la continuación de Yo soy Betty, la fea, la historia continúa, algunos actores hablaron acerca de algunas escenas que marcaron su trayectoria y su vida en general, ya que muchos iniciaban en el mundo de la actuación y contaban con muy poco experiencia, por eso las recuerdan con mucho cariño.

Así fue el caso Julio César Herrera que en una conversación que tuvo con la actriz Natalia Ramirez en su canal de YouTube (hay que recordar que ella interpretó a Marcela en la telenovela), él no dudó en recordar cuál fue la escena más complicada que le tocó realizar y todo por culpa de los nervios.

El actor santandereano, no dudo en afirmar que la toma más difícil durante la grabación fue cuando Fredy acompañó a Beatriz a llevar unos documentos al club en el que se encontraba Don Armando, practicando sus habilidades para la equitación.

El elenco completo de "Betty, la Fea"

“La escena que no me gustó, no por mala, lo que pasa es que sufrí mucho. Fue en exteriores. La hicimos en agosto de 1999. Era esa escena en la que Freddy tenía que llevar a Betty a llevar unos papeles a Don Armando”, afirmó Herrera.

Para Julio César, el hecho de manejar una motocicleta y llevar a su colega Ana María Orozco, quien hacía de Betty y los importantes documentos, le representaron un momento de estrés, teniendo en cuenta que no quería quedar mal en este importante papel que le habían dado.

“La primera vez se me cayó la moto, la segunda vez los papeles, era un desastre, estaba sudando horrible. Era la primera escena que hacía en un papel importante que me daban (...) era un papel que me había ganado”, agregó en el diálogo con su colega.

La conversación no terminó allí, ya que también recordó que por culpa de esta escena, fue objeto de críticas por parte de uno de los técnicos de la producción, quien le llegó a decir: “No sé para qué contratan jóvenes que no tienen experiencia para trabajar en televisión”.

“La escena salió muy bien, pero para mí no es un recuerdo tan grato”, finalizó.

Por Wendys Loraine Pitre Ariza

EL TIEMPO (GDA)