El antes y después de Furia Scaglione luego de hacerse una cirugía estética

Juliana ‘Furia’ Scaglione fue una de las concursantes más polémicas de Gran Hermano (Telefe), ya que hasta el día de hoy sigue generando opiniones divididas. Sin embargo, es una de las pocas ex hermanitas que pudo permanecer en el ambiente tras su paso por la casa más famosa del país, por lo que cada pequeño paso de su vida no pasa desapercibido, sobre todo en su perfil de Instagram.

El antes y después de furia tras su rinoplastia

A cinco días de haberse sometido a una cirugía estética, la doble de riesgo compartió cómo es el proceso para recuperarse. En uno de los últimos videos que publicó en su red social, en la que acumula poco más de 700.000 seguidores, mostró el momento en el que intentaba con un spray nasal destaparse los orificios de su nariz. “Pude, pude, pude”, se la escuchó decir durante el clip en el que escribió: “Domingo, progreso, ya se destapó y respiro”.

Dado que se trató de una rinoplastia secundaria, una de las complicaciones es la dificultad para respirar. Esto se debe a que durante el procedimiento quirúrgico se remodela parte del hueso del tabique y se manipula la piel en esa zona, lo que puede dejarla muy sensible.

Furia se hizo una cirugía estética y compartió el resultado

Horas más tarde, agregó una historia en la que dio detalles a sus fanáticos. “Bueno, les voy contando qué onda. Hoy me pude destapar la nariz, como me dijo el doc. Me apliqué los cornetes estos que supuestamente los tengo que usar ocho horas diarias hasta esta altura porque no quiero tener unos agujeros enormes”, expresó mientras se señalaba la nariz.

Y mientras respiraba continuó: “Miren, escuchen. Excelente, ¿verdad? Estoy muy feliz. Me hice una limpieza en la cara porque la tenía muy grasosa, pero ahora me voy a colocar la cinta porque si no me va a cag** a pedo".

Furia Scaglione mostró cómo se recupera de su cirugía estética de nariz: “Progreso”

Después de haber aprovechado el tiempo en reposo para hacerse el skin care, comentó que iba a decolorarse el pelo. “Por otra parte, voy a decolorarme el pelo y las cejas, así que después me voy a bañar. Todo lleva su proceso”, dijo y mostró que se había sacado una cascarita de la nariz porque “se veía feo”.

Desde el momento en el que la joven de 34 años decidió pasar por el quirófano, no dudó en brindar cada uno de los detalles a su público. “¿Cómo va, gente? Hoy me toca operarme la nariz con el doctor Garone. No lo puedo creer, llegó el día, así que esta criatura se va“, expresó entre risas el día de la intervención mientras señalaba su rostro.

Juliana “Furia” Scaglione se realizó una cirugía estética y sorprendió a sus seguidores

Una vez recuperada de la operación, la mediática publicó las imágenes del resultado y sorprendió a sus seguidores con un notable antes y después. “No la puedo creer. Gracias, doc. Sos el uno”, escribió agradecida.

Furia debutará el 14 de agosto en el Gran Rex con la obra que rinde homenaje a Canserbero (Foto: Captura Instagram/@furiascaglione)

Cabe destacar que pese a que está haciendo reposo, Furia se muestra comprometida con su trabajo. En una de las tantas historias que subió este martes 3 de junio, se la vio estudiando el libreto para la obra El Principio del Fin, el musical argentino que rinde homenaje a la vida y legado del rapero venezolano Canserbero, que debutará el próximo 14 de agosto en el Gran Rex.