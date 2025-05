Furia destrozó a Catalina Gorostidi y expuso por qué todos sus excompañeros de Gran Hermano se alejaron de ella

Juliana “Furia” Scaglione habló en un móvil de LAM y destrozó a Catalina Gorostidi, su excompañera en Gran Hermano. Lapidaria en su descargo, la personal trainer citó ejemplos de otros “hermanitos” que decidieron darle la espalda a la santafesina y abrió un nuevo foco de conflicto.

Aunque la mala relación data de hace varios meses, Furia aclaró que no va a ingresar nuevamente a la casa para el casamiento de Brian Alberto y menos en compañía de Gorostidi.

Furia y Catalina Gorostidi participaron en las ediciones 2024 y 2025 de Gran Hermano

“Ya aclaré que querían que entre con Cata y yo con ella no voy a compartir absolutamente nada”, aclaró, terminante, Furia ante la consulta del movilero de LAM.

Ante las chicanas de Catalina en su cuenta de X dirigidas hacia Furia, la influencer no se las dejó pasar y disparó: “No hay que contestar. A palabras necias, oídos sordos. Así que nada, que siga tratando de rascar olla, porque es lo que hace”.

La respuesta de Catalina Gorostidi que avivó la polémica con Furia

Descartada la chance de reingresar a la edición actual de Gran Hermano, Furia se encargó de visibilizar todas las problemáticas de excompañeros con Catalina. “Ella se quedó sola. Hay un montón de los chicos que están saliendo a hablar y ahora le rasca la fama a compañeros nuevos. Se está mostrando su verdadera cara“, analizó.

“No la quiero en mi día a día, ni en mi vida. Perderé laburos, pero no comparto, no me interesa. No me voy a sentar en un lugar en el que tenga que compartir con esa persona porque no merece ni siquiera dos minutos de cámara”, culminó Furia sobre el distanciamiento que tomó con Catalina.