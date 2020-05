Luciano Chierichetti es argentino y se convirtió en tendencia en Tik Tok por el enorme parecido que guarda con el actor de Hollywood Crédito: Agencias

6 de mayo de 2020 • 10:25

Algunos usuarios de la red social Tik Tok trascienden por sus imitaciones a artistas famosos, o por responder a los populares challenges que se viralizan de forma constante. El caso de Luciano Chierichetti , en cambio, es bien distinto: en las últimas horas, el joven argentino se convirtió en viral por su increíble parecido físico a Brad Pitt .

"La verdad es que no es fácil ser parecido a Brad Pitt, pero gracias por todos los mensajes", señala en uno de sus videos, luego de que los usuarios empezaran a señalarle la similitud física con la estrella de Hollywood . En su canal, se pueden encontrar toda clase de videos humorísticos y desafíos virales.

El canal de Tik Tok del argentino se convirtió en viral en las últimas horas por su parecido con Brad Pitt

Ahora, Chierichetti tiene más de 17.000 seguidores, y su cuenta dio un gran salto de popularidad repentino desde que los usuarios comenzaron a notar su parecido con el ex de Jennifer Aniston . En general, los comentarios que recibe refieren a la similitud con el actor: "es el clon de Brad Pitt", "tuve que ver el video varias veces porque no podía creer el parecido" o "es Benjamin Button ", son algunas de las reacciones de sus seguidores.

Mientras algunos aseguran que es "el clon de Brad Pitt", otros lo critican por "forzar" su parecido con el actor

Sin embargo, también hay usuarios que critican al tiktoker. Mientras que algunos de sus seguidores lo acusan de "abusar" de sus características físicas que loa semejan al protagonista de Once Upon a time in Hollywood (2019) y Fight Club (1999), otros aseguran que está "forzando" el parecido a través de un filtro.