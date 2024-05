“¿Fui buen yerno?” El divertido reencuentro de Clemente Cancela con su ex, Anita Pauls, y el pícaro guiño de Mirta Busnelli

Escuchar

Anita Pauls y Clemente Cancela se reencontraron luego de cinco años de amor y una separación en buenos términos que trascendió a principios de 2016. La reunión tuvo lugar en Todo pasa, el ciclo de Urbana Play que el ex CQC conduce junto a Matías Martin todas las tardes, y la excusa fue el estreno de La estrella que perdí, el film en el que también actúa Mirta Busnelli. Lejos de los lugares incómodos y los gestos de compromiso, la charla estuvo plagada de guiños, comentarios llenos de picardía y muchas risas.

La entrevista arrancó con una pregunta de Matías Martin y el relato de Pauls y Busnelli sobre la experiencia de trabajar juntas por primera vez. Desde ese momento, y sin mediar aclaración sobre la antigua relación de pareja de Cancela y su invitada, el conductor y las actrices intercambiaron miradas cómplices y algunas risas. Hasta que Martin, con un divertido comentario, rompió la tensión y recordó el romance de Cancela y Anita Pauls.

“Yo me imagino una mamá sin miedo”, acotó Cancela cuando el tema de la charla se centró en la faceta de Anita como madre de Bendi Aissa, la niña de casi tres años que dio a luz en junio de 2021 con Brian, su actual pareja. “Lo digo por lo que te conozco”, agregó, para explicar su comentario. “Ah, ¿se conocen ustedes?”, consultó Martin. “Un poco”, respondió Cancela, y siguió con su análisis.

Un rato después, la niña se sumó a la mesa. “Ay, ¿te acordás de él, que lo veías en Buscando a X?”, le dijo Anita a la pequeña en referencia al reality show que protagonizó en 2014 y en el que Cancela participó. “¿Cómo se va a acordar?”, reaccionó el periodista, a lo que la actriz le explicó que Bendi es fan de la serie. “La produjo Agustina Cherri. Era una serie de ella y participaba todo el mundo de Anita de ese momento: su familia, yo y Puré, el súperperro que tuvimos en ese momento”, repasó Cancela.

Busnelli y Pauls en una escena de La estrella que perdí

La última referencia de la tarde al romance llegó de la mano de Busnelli. Luego contar su experiencia al frente de Ese Bow-Window no es americano, la obra basada en el cuento “Nada de todo eso”, de Samanta Schweblin que la tiene como protagonista, Cancela intervino para recomendar al público que vean a Busnelli en teatro. “Es una experiencia espectacular. Realmente”, señaló. “Yo ya te vi varias veces y no es algo normal”, agregó. “¡Qué buen yerno! Qué yernazo”, festejó Martin luego de los halagos. “¡No me metas en problemas!”, se oyó por lo bajo decir a Pauls.

Lejos de dejar pasar la oportunidad, Cancela aprovechó para sacarse una vieja duda. “¿Fui buen yerno?”, le preguntó a la reconocida actriz. “El mejor”, se entusiasmó la artista, y de inmediato redobló la apuesta. “Mi esperanza es que después de este encuentro continúen”, disparó. “Puse muchas fichas en esa relación”, aseguró, y recordó que cuando Anita y Clemente fueron pareja, ella compró una quinta y puso la plata necesaria para solventar los gastos. “Lo único que les pedí es que me ayuden, por si había que refaccionar algo”, repasó. “¡Nunca! No vinieron nunca. Creo que solo dos veces”, se quejó.

Clemente Cancela y Anita Pauls durante sus años felices Gerardo Viercovich - LA NACION

Lejos de cerrar el tema, Cancela se apresuró a dar su versión: contó que luego de la ruptura, cuando vivía en Capital, pensó que no había aprovechado ese lugar lo suficiente. “La verdad es que era una muy buena quinta. Después de que la compró, un día fui a hacer un trámite y cuando entré vi un cementerio de palta en el piso. Tenía el mejor árbol de paltas del mundo. La verdad es que no nos pusimos mucho las pilas con esa quinta”, reconoció. “Te llevaste unas cuantas paltas y las vendiste en la calle”, bromeó Busnelli. “Dejé un par de sillones también”, se defendió él, “y también mi primera heladera, una sin freezer”, agregó.

Sobre el final, el periodista recordó que luego de participar en el programa de juegos Escape perfecto, con Anita se ganaron un viaje al sudeste asiático. “¿Ganaron?”, preguntó Martin. “Sí”, dijo Pauls. “Pero no viajamos. Decidimos separarnos”, completó el recuerdo Cancela, y confesó que el voucher de ese premio entró en la “repartija de bienes” y se convirtió en su actual heladera. “En este programa somos fans de las separaciones civilizadas”, remató Cancela, en alusión a la visita hace un mes de Nancy Dupláa –expareja de Martin– al envío.

