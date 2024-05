Anya Taylor-Joy reveló con qué famoso actor argentino le gustaría hacer cine en español

Escuchar

Anya Taylor-Joy quiere seguir expandiendo sus horizontes cinematográficos. La actriz se siente atraída por la posibilidad de incursionar en el mundo hispanohablante y reveló con qué famoso actor local desearía compartir proyecto.

La estrella, cuya ascendencia argentina es bien conocida, ha demostrado en múltiples ocasiones su dominio del español, lo que ha generado una ola de entusiasmo entre sus fans de habla hispana. Con sus conocidas habilidades lingüísticas, la intérprete parece estar lista así para conquistar nuevos territorios y cautivar a una audiencia aún más amplia.

En una conferencia de prensa en México con motivo del estreno de Furiosa, la nueva película de la saga Mad Max que coprotagoniza junto a Chris Hemsworth –se estrenará en la Argentina el jueves 23–, la intérprete expresó su entusiasmo por explorar proyectos en español y manifestó su deseo de colaborar con talentos de la industria del cine en habla hispana. Al ser consultada sobre esta posibilidad, dijo: “Estoy esperando, por favor. Me gustaría hacer una película argentina, una película española, cualquiera. Quiero hablar en mi lengua”.

Cuando también le preguntaron si aspiraría a trabajar con directores mexicanos de la talla de Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu o Alfonso Cuarón, Taylor-Joy no lo dudó: “Con los tres me gustaría. Me encanta trabajar”, señaló.

Anya Taylor-Joy, junto a Chris Hemsworth, en la premiere de Furiosa en Sydney, Australia Brendon Thorne - Getty Images AsiaPac

Un periodista quiso saber entonces con qué artista de su tierra de origen le gustaría colaborar. “Y de la Argentina, ¿Con Darín?”, consultó el cronista. Con notable entusiasmo y una amplia sonrisa, la protagonista de Gambito de dama respondió a ello en español: “Totalmente”, expresó.

Durante la entrevista, la actriz no solo compartió su admiración por el cine hispanohablante, sino que también reveló detalles acerca de cómo fue el proceso de realización de Furiosa, su flamante estreno. Sobre el trabajo con el director del film, el australiano George Miller, apuntó: “Más que cualquier otro director con el que trabajé, él pinta cada imagen con su mano en cada toma que ves en la pantalla”, destacó.

La célebre actriz también dedicó palabras de admiración a su partenaire en la pantalla, Chris Hemsworth, quien en la ficción encarna a Dementus, el tirano líder de la Horda de Motoristas que captura a Furiosa. Sobre el actor, Anya resaltó: “Él es divino, humilde y un muy buen compañero”.

En cuanto a su preparación como actriz para una película con gran porcentaje de escenas de acción, la intérprete comentó: “Un año antes de llegar a Australia empecé a manejar las motos y los autos, y a hacer maniobras en las que vas rapidísimo y pegás la vuelta. ¡Y no me dio miedo!”, reveló con humor.

Furiosa es la precuela de Mad Max: Furia en el camino (2015), en la que el personaje está interpretado en su madurez por Charlize Theron. Taylor-Joy representa una versión más joven de la guerrera, quien se ve atrapada en una guerra entre dos villanos y hará todo lo posible por regresar a su hogar.

Según reza la sinopsis de la película, “mientras el mundo se derrumba, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de las Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motoristas liderada por el señor de la guerra Dementus. Atravesando el Páramo se encuentran con la Ciudadela presidida por Immortan Joe. Mientras los dos tiranos guerrean por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino a casa”.

Anya Taylor-Joy es una versión más joven de Furiosa WARNER BROS

Miller dirigió escribió y produce la película. Además, el compositor Tom Holkenborg se ha encargado de la realización de la banda sonora del nuevo film, luego de haber compuesto el soundtrack de la película de 2015. Junto a Taylor-Joy y Hemsworth, el reparto principal incluye a Tom Burke, quien sustituyó a Yahya Abdul-Mateen II, y a Nathan Jones, quien vuelve a interpretar a Rictus Erectus en la nueva producción.

LA NACION