El caso de JonBenét Ramsey que conmocionó al mundo y ahora llega a Netflix

Las producciones basadas en crímenes reales generan un gran interés en las plataformas de streaming. En este contexto, un emblemático caso sin resolver regresa a la pantalla. Diciembre de 1996 marcó la vida de la familia Ramsey cuando JonBenét, una niña de seis años que participaba en concursos de belleza infantil, apareció asesinada en el sótano de su casa en Boulder, Colorado. Casi 30 años después, la identidad del responsable todavía es un misterio.

El macabro crimen de una niña de seis años en 1996 vuelve a cobrar vigencia en el streaming con una esperada producción dramática

En noviembre de 2024, Netflix estrenó Caso no resuelto: quién mató a JonBenét; sin embargo, ahora prepara un nuevo drama titulado El asesinato de JonBenét Ramsey. La ficción cuenta con la actuación de Melissa McCarthy como Patsy, la madre de la víctima; mientras que Clive Owen interpretará a John Ramsey. El estreno genera gran expectativa y abre nuevamente el debate sobre el rumbo de la investigación y el destino de los sobrevivientes.

Tras la tragedia, la familia abandonó su hogar y se mudó a Atlanta. En esa ciudad, Patsy recibió tratamiento contra un cáncer de ovario que padecía. Lamentablemente, murió en 2006 sin ver su exoneración oficial, la cual llegó dos años más tarde para ella y su marido. Por su parte, John Ramsey volvió a contraer matrimonio en 2011 con la diseñadora de moda Jan Rousseaux y divide su tiempo entre Las Vegas y Michigan.

Tras la tragedia, la familia abandonó su hogar y se mudó a Atlanta

En declaraciones a la revista People, John expresó su desconfianza hacia las autoridades locales: “Si el caso permanece en manos de la policía de Boulder, no se resolverá, punto. Si aceptan la ayuda, toda la ayuda disponible y ofrecida se resolverá. Sí, creo que se resolverá”.

Además, el padre suplicó colaboración policial para utilizar laboratorios de ADN de última generación. En la misma línea, el hermanastro mayor, John Andrew Ramsey, criticó el manejo del expediente. Ante el medio Westword, manifestó: “Una forma sencilla de aumentar las probabilidades es identificar e investigar a cualquier delincuente sexual infantil que viviera en Boulder en 1996”.

Patsy y John Bennett Ramsey, los padres de JonBenet, fueron señalados como los principales sospechosos por la policía de Boulder y tambkén por parte de la prensa de los estados unidos Daily Mail

Por otro lado, Burke, el hermano que tenía nueve años durante el suceso, rompió el silencio en 2016 con el Dr. Phil McGraw. Afirmó que sus padres mantuvieron siempre su inocencia y culpó a un “pedófilo del circuito de concursos de belleza”.

El crimen desató múltiples teorías desde el inicio. Los padres despertaron sospechas al hallar una nota de rescate manuscrita por 118.000 dólares sobre la cama vacía. Horas después, el padre encontró el cuerpo sin vida. Un gran jurado votó por acusar a los padres de abuso infantil con resultado de muerte y complicidad en 1999, pero la justicia los absolvió por falta de pruebas concluyentes.

Burke, el hermano de JonBenet, tenía 9 años en aquella Navidad fatídica de 1996, y no escapó a las sospechas por el crimen de su hermana FIlmDaily

Joe Berlinger, director de contenidos documentales previos sobre el caso, aseguró que existen métodos actuales para hallar al culpable. Según indicó, es necesario testear objetos de la escena que quedaron sin peritar en 1996 o aplicar tecnología genética avanzada similar a la de empresas como 23andMe.

El drama llegará al catálogo de Netflix el 10 de diciembre y promete reflotar la demanda familiar de justicia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA