“El Cholo” Gómez Castañón encontró su lugar en las mañanas de la AM

Radio Continental AM 590 implementará modificaciones en su programación a partir de octubre, marcando el retorno de una de las voces emblemáticas de la emisora. La grilla sufrirá un reordenamiento en la franja que va de 10 a 14, donde el magazine #Mancini590, conducido por Fernando Mancini, acotará su horario de emisión para ceder espacio al nuevo desembarco.

Desde el próximo lunes 5 de octubre, el ciclo que actualmente se emite de 10 a 14 se reducirá de 10 a 12. Inmediatamente después, de 12 a 14, se ubicará #PaísContinental, un nuevo programa con Gómez Castañón, concretando así su regreso a la emisora del Grupo Octubre tras casi veinticinco años.

La llegada del conductor se produce luego de su desvinculación de Radio Rivadavia a comienzos de agosto, emisora en la que estuvo al frente del ciclo Desde el alma durante las noches de la AM 630 desde marzo de 2025. En los próximos días se formalizará su llegada y se definirá quién lo acompañará. El vínculo entre Gómez Castañón y Radio Continental evoca los años noventa, década en la que condujo el recordado ciclo periodístico y de interés general Tiempos Modernos, un clásico donde compartió con figuras como Jorge Jacobson, Luis Majul y Osvaldo Granados, además de desempeñarse como gerente de programación de la emisora.

A lo largo de su carrera, el conductor transitó por diversas radios, entre ellas Radio La Red, la ex Radio Belgrano, Radio Colonia, Radio Nacional, La FM Folklórica y, más recientemente, Radio Rivadavia. Con esta incorporación, la AM 590 apuesta a renovar su propuesta informativa y de entretenimiento de cara al último tramo del año.

Tras la adquisición de Sergio Szpolski, Alpha Media absorbió FM Vale

Alpha Media suma FM Vale 97.5 a su grupo de medios. A fines de la semana pasada, a través de un comunicado, la compañía confirmó que desde este mes de septiembre asumió la gestión artística, administrativa y comercial de la emisora. Desde la empresa señalaron que la radio mantendrá su perfil enfocado en la propuesta musical y su identidad tradicional -centrada en baladas en español, pop latino y música romántica- con el objetivo de preservar el vínculo histórico con su audiencia.

La frecuencia formó parte del grupo de medios de Daniel Hadad entre 2002 y 2012. Desde entonces y hasta comienzos de 2026 integró el portfolio del Grupo Indalo, y en abril pasó a manos de Sergio Szpolski en el marco de una reestructuración, operando a través de su vínculo como socio minoritario de la división de medios del holding. Bajo esa gestión inicial, el proyecto apuntó a renovar la propuesta sumando ejes en entretenimiento, streaming y contenidos en redes, antes de derivar en esta nueva etapa bajo la órbita de Alpha Media.

Según pudo saber LA NACION, la programación y el equipo continuarán bajo la dirección de Javier Fábregas. Asimismo, se proyecta que entre fin de año y comienzos de 2027 la emisora deje su histórico edificio de Palermo, ubicado en la esquina de Uriarte y Nicaragua, para mudarse a los estudios de Alpha Media situados en la calle Freire al 900, en el barrio de Colegiales.

Con esta incorporación, el grupo liderado por Marcelo Fígoli amplía su participación en el mercado de la radiodifusión argentina. Su ecosistema de medios ya integra a Radio Rivadavia AM 630, Rock & Pop 95.9, Splendid AM 990, Metro 95.1, Info FM 95.5 (emisora de la Zona Norte del Gran Buenos Aires) y LT3 AM 680 de Rosario, además de administrar Radio Colonia AM 550.

Micrófono. Estudio de radio Shutterstock

POP 101.5 renueva su grilla: Noel Padrón y Calu Bonfante estrenaron programas propios

Desde fines de agosto y comienzos de septiembre, La emisora POP Radio 101.5 FM del Grupo Indalo incorporó dos propuestas a su programación con la llegada de ciclos musicales conducidos por Noel Padrón y Calu Bonfante.

Por un lado, se dio el salto de Noel Padrón a la tarde. Tras su paso por Re Tarde junto a José María Listorti -ciclo en el que integró el equipo principal desde 2019 hasta 2026 aportando personajes e imitaciones-, la locutora asumió la conducción de Música Pop. El espacio se emite de lunes a viernes de 16 a 19 y combina una selección de canciones con información de actualidad para esa franja horaria.

Por otro lado, desde el sábado pasado, la conductora y locutora Calu Bonfante estrenó Sábado Al Fin, que se emite todos los sábados de 9 a 13. Con este nuevo desafío, Bonfante amplía su presencia en la emisora, donde ya forma parte de Volver a Casa junto a Luis Piñeyro, de lunes a viernes de 19 a 21.