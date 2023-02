El comentario de Agustín que detonó la furia de Ximena Capristo en la gala de Gran Hermano: “Sos arrogante”

escuchar

En el programa de La noche de los exs (Telefe), estuvieron Coti, Thiago y Agustín, el último eliminado de Gran Hermano, quien tuvo varios roces a lo largo de la noche, en especial, con Ximena Capristo que lo tildó de “arrogante”.

Los panelistas Gustavo Conti y Diego Leonardi hicieron mención a que Agustín sería recordado solamente por su grito a Marcos cuando reingresó a la casa de Gran Hermano. “Como a vos te van a recordar que Marianela te ganó el Gran Hermano”, indicó irónicamente el invitado en relación a Diego Leonardi.

“Ganó un Gran Hermano”, respondió Gustavo y el invitado redobló apuesta: “Sí... un Gran Hermano famosos...”. El exparticipante explicó que es más importante la versión con jugadores desconocidos, pero este comentario fue el detonante para que saliera Ximena Capristo a defenderlo.

El picante cruce entre Ximena Capristo y Agustín

“Agus, sos bastante arrogante”, introdujo la panelista y agregó: “¿Sabés qué? Dentro de unos meses cuando todo esto pase y la gente siga recordándote en la calle, eso es lo que tenés que llevarte”.

“La humildad, no la arrogancia que hoy tenés y creés que te sabés todo por haber salido y supuestamente creés que sos un recordado en Gran Hermano”, continuó y concluyó: “En este Gran Hermano van a ser recordados Coti porque fue una gran jugadora, Thiago porque la luchó de abajo, a vos te van a recordar solo por Marcos”.

La pelea entre Agustín y Thiago por Daniela

Pero no fue solo con Ximena con quien se cruzó Agustín. En el comienzo de La noche de los exs (telefe), también tuvo una fuerte discusión con Thiago, a causa del supuesto coqueteo de “Frodo” con la pareja del nacido en González Catán, Daniela.

“¿Algo para decirle?”, preguntó el conductor del programa a Agustín acerca de sus dos compañeros. “Coti sabe que la amo, que es mi amiga”, indicó. No obstante, en ese momento Gustavo Conti tomó la palabra y comenzó la pelea: “La estuviste correteando a Daniela cuando Thiago no estaba, eso no se hace”.

“Yo estaba cuando le tiraba onda”, redobló la apuesta Thiago para la sorpresa de los exparticipantes y agregó: “Nada más que me hacía el bol... Antes de que yo salga de la casa vi que le tiraba los perros a Daniela”.

“Daniela lo empezó a mirar un poco”, acotó Nadia, aunque el conductor le dio tiempo a Thiago para que se desarrollara al respecto. “¿Algo que decirle a Agustín?”, consultó.

El cruce entre Agustín y Thiago por Daniela

“Que es un milanesa, que es un salame”, respondió el joven con bronca en su rostro. “Si es lo que él piensa, está perfecto. Es una lástima porque yo de él tengo una buena consideración”, aseguró Agustín.

La tensión creció en los estudios de Telefe y los únicos que hablaron fueron los exparticipantes de esta edición. “Yo también tengo una buena consideración, pero te estoy diciendo las cosas en la cara”, indicó Thiago.

“Me decís que soy un salame y me estás faltando el respeto”, respondió su excompañero.

El segundo cruce entre Agustín y Thiago al aire

“Yo nunca le tiré los perros a Daniela”, aclaró Agustín y agregó: “Fijate que ella estaba chicaneándote a través de las cámaras porque se estaba vengando de vos. A lo sumo te tenés que enojar con tu novia, que te sacó de la casa. Yo no”.

Y Thiago insistió: “Las cosas son así, está todo bien, pero yo nunca voy a ir a tirarle onda a la novia de un amigo, porque para mí tiene bigotes”.

Cabe señalar que dentro de la casa de Gran Hermano, Thiago y Daniela fueron una de las tantas parejas que se formó y una vez que él abandonó el reality, el público y los panelistas insinuaron un acercamiento de Agustín a ella con fines amorosos. Aunque él mismo explicó que era por estrategia.

Coti salió a defender a su amigo en vivo: “Agus lo dijo a cámara y explicó que era un juego”. El conductor Robertito, que ya no sabía cómo frenar los cruces, le consultó si le gustaba Daniela. “No, lo aclaré a las cámaras”, concluyó antes de pasar a otro tema.

