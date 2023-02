El tenso ida y vuelta entre Juariu y Agustín Guardis durante un vivo de Gran Hermano que revolucionó Twitter

escuchar

Pocos días después de ser eliminado de Gran Hermano (Telefe) por segunda vez, Agustín Guardis dio el presente en la transmisión de Twitch conducida por Juariu, en la que vieron y analizaron la más reciente gala de nominación. Durante la misma, protagonizaron un tenso ida y vuelta que no tardó en volverse un tema muy comentado en Twitter, en donde parte de la audiencia se ubicó en el bando de la tucumana y criticó duramente al exhermanito.

El tenso ida y vuelta entre Juariu y Agustín Guardis durante un vivo de Gran Hermano

Desde que pisó por primera vez la casa, Agustín se autocalificó como un gran estratega y no perdió oportunidad de comentar, tanto con los demás participantes como con los televidentes, sus elaboradas jugadas.

Cuando fue eliminado por primera vez, aseguró que se trataba de una de las múltiples etapas del plan que desarrolló para alcanzar la final. Y, al ser nuevamente votado por el público para abandonar el programa a menos de un mes de haber entrado en el repechaje, afirmó que su objetivo siempre fue “hacer historia” dentro del reality.

Agustín, quedó eliminado de Gran Hermano por segunda vez Captura

Sin embargo, esto no lo ayudó a evadir las críticas de los fans del programa. Entre las principales, se destacó que, al hablar sobre su paso por la casa, se mostró soberbio y altanero. Misma actitud que, según usuarios de las redes, generó un ambiente incómodo durante la transmisión en vivo que realizó junto a Juariu.

Durante la misma, ambos analizaron la gala de nominación, en la que los participantes definieron a los jugadores que quedarán en placa. Luego de que Julieta Poggio pasara por el confesionario -en donde nominó a Alfa y a Ariel-, Agustín dijo: “Hizo un relato de lo que a ella le parecen estas dos personas. Está bien, aceptado, pero no es estratégico. Tiró los votos”.

Agustín criticó duramente la nominación de Julieta

Y agregó, en tono burlón: “Señoras y señores, este es el Gran Hermano chato que tenemos. Nominaron todos como sabíamos que iban a nominar”. En respuesta, Juario expresó: “Es el Gran Hermano que la gente eligió”.

“Yo no estoy criticando eso, pero no le pidan a estos chicos que jueguen estratégicamente porque no lo van a hacer. Aún si usan la fulminante o la espontánea, pero no lo van a justificar. Eso lo hacíamos Coty y yo”, justificó el joven platense. Corta pero concisa, la ex MasterChef Celebrity disparó: “Yo entiendo lo que decís, pero están afuera. No lograron conquistar a la gente”.

El duro intercambio no tardó en volverse viral y muchos usuarios se sumaron al debate para respaldar la opinión de la tucumana. “Auméntenle el sueldo a Juariu por todo lo que tuvo que soportar”, “el gran estratega criticando el juego de todos desde afuera; la domada de Juariu fue cine” y “pobre Juario soportando al perdedor de Agustín”, fueron solo algunas de las reacciones que generó el video.

