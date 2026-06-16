El conmovedor audio que Gaspi le mandó a un pintor para pedirle un retrato: “Tomamos unos mates”

El 14 de junio murió el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi. Tenía 23 años. Su contenido variaba y, en algunos de sus videos, muchos de ellos disruptivos, intentaba mostrar el talento o la vida de terceros. Así fue como en 2021 se contactó con el pintor Charly Nous para que le hiciera un retrato. Tras la noticia de su muerte, el artista compartió con su público el emotivo audio de WhatsApp que recibió de parte del creador de contenido y se volvió viral.

A través de Instagram, Nous subió el video del proceso de la pintura mientras de fondo se escucha la voz de Gaspi. “Era el año 2021 y tenía estos audios suyos. No lo pude conocer en persona, pero me pareció un tipazo. Gracias por todo, Gaspar", detalló el artista.

El retrato que Charly hizo de Gaspi (Fuente: Instagram/@gaspipd)

El objetivo del encuentro era que el creador de contenido grabara el paso a paso de su trabajo, con el fin de replicarlo en sus redes sociales y darle difusión a su talento como pintor.

“Escuchame, te tengo una propuesta. La cosa es la siguiente: voy a tu casa —que no me dijiste de dónde sos—. Si sos de Mendoza, me cagas*e, pero si sos de Buenos Aires, voy a tu casa y me pintás el cuadro en vivo. Tardá lo que tengas que tardar, o sea, un cuadro piola, colorido, todo. Si tardás 5 horas, me quedaré las 5 horas grabando, tomamos unos mates, un café, qué sé yo, y laburás ahí“, se escucha en el audio.

Con el fin de convencer a Nous, Gaspi le explicó su propósito y cómo podría tener más llegada entre los usuarios de Instagram. “Yo voy filmando el proceso de vez en cuando y después no sé qué podemos hacer; se me ocurren miles de oportunidades y en el viaje se me van a ir ocurriendo más. Tu cuenta va a crecer el doble, supongo, porque vas a ser como ‘el chavón del cuadro’, ¿entendés? Aparte, vas a pintar regroso. Si querés, me acerco hasta donde estás, no tengo problema", dijo.

Los comentarios de los usuarios tras oír el audio (Fuente: Instagram/@gaspipd)

Después de que el retrato quedó listo, Gaspi editó el video y luego lo subió a sus redes sociales. “Quedó excelente, fijate la música que le puse muy bizarra; ahí te van a ir a seguir de a poquito. Esa historia la va a ver mucha gente para que vayan a ver tu trabajo, porque sos muy talentoso, amigo, tenés que aprovecharlo”, dijo.

Acto seguido, motivó al artista a ir por más: “Si le hacés uno al Biza (Bizarrap), si querés se lo paso (no sé si lo va a ver o qué onda porque está muy famoso ya, pero se lo paso). Si querés a youtubers, se los paso. Pero nada, espero que te sirva”.

El reel se publicó con el título: “Gaspi siendo un tipazo” y en la sección de comentarios decenas de usuarios se manifestaron al respecto con mensajes como: “Él queriendo que le vaya bien a todos”; “Qué lindo saber que quiso usar su fama para que otros progresaran”; “¡Qué tipazo! ¡Esas cosas no las hace nadie! ¡Nadie te da una mano así ! ¡Con unos mates se conformaba! Qué crack”.