El video viral de Gaspi cuando habló sobre qué pensaba de su propia muerte: “¿Yo? Al cielo”

Este domingo se confirmó la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, en un trágico accidente aéreo ocurrido en Rio de Janeiro, Brasil. Su fallecimiento fue lo más comentado en las redes sociales y los usuarios recordaron una entrevista que dio el año pasado en The Wild Project, el podcast conducido por el español Jordi Wild, donde el creador de contenido había hablado sobre su propia muerte: “Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste”, sostuvo el youtuber.

El creador de contenido de 23 años viajaba en uno de los dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo, en un siniestro que dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre las que se encontraban el director argentino de cine Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Gaspi se volvió muy popular en las redes sociales gracias a su humor irreverente (Foto: X)

Gaspi se había convertido en una de las figuras más reconocidas del streaming y YouTube en Argentina gracias a su humor irreverente en varias entrevistas callejeras. En 2022 fue distinguido como “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards, y en 2025 había protagonizado un regreso muy comentado con el documental La vuelta de Gaspi, además de participar en La Velada del Año V en España.

La noticia generó una fuerte conmoción en redes sociales, donde el público empezó a recordar al joven argentino. Dentro de los clips que se compartieron en X, se destacó una entrevista que Gaspi tuvo a principios del 2025 con Jordi Wild. Allí hablaron de la muerte y unas fuertes declaraciones del creador de contenido quedaron resonando en la actualidad por su trágico final.

Miles de personas despidieron a Gaspi en las redes sociales (Foto: X)

“¿Tú crees que si palmas te vas a ir, si existe, al cielo, al purgatorio o al infierno?”, le preguntó el conductor. “La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste”, respondió el argentino. “¿Y si existiera, para dónde tiras?“, repreguntó Jordi. ”¿Yo? Al cielo", aseguró Gaspi. “¿Tú te vas al cielo? ¿Eres una buena persona con tu gente?“, volvió a preguntar el español. “Tipazo”, concluyó seguro el youtuber que tenía 23 años cuando se produjo su triste final.

La temprana muerte del youtuber generó una gran conmoción en Argentina y en otros países del mundo. Miles de personas lo despidieron en redes sociales con mensajes de cariño y decenas de creadores de contenido como La Cobra, Coscu o Ibai le dedicaron emotivas publicaciones como último adiós.