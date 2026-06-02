El debut como modelos de Olivia y Benjamín, los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández, para la marca de indumentaria de la pareja

Después del cumpleaños de su hija Olivia, Valentina Cervantes y Enzo Fernández presentaron una cápsula de ropa para niños y adultos, la cual incluyó a la pequeña de seis años y a su segundo hijo, Benjamín, de dos años. Mediante las redes sociales enseñaron videos y fotos de la campaña correspondiente a la firma de indumentaria que está bajo el control de la pareja.

Desde hace tiempo Fernández y Cervantes tenían en mente materializar su propio emprendimiento y salieron con todo al mercado en un momento de gran visibilidad y alcance público en Argentina, y a poco de la Copa del Mundo.

Olivia, que recientemente cumplió 6 años, con su conjunto de TwentyFour (Fuente: Instagram/@valucervantes)

Quien se encargó de la presentación oficial de la marca Twenty Four fue la influencer, que mediante su cuenta de Instagram subió un álbum de fotos en blanco y negro junto al jugador de la selección argentina. “Nuevo proyecto con mucho amor y dedicación. Espero que les guste tanto como a nosotros”, mencionó Cervantes.

Luego, en el día del lanzamiento, que sucedió hace seis días, Cervantes añadió un reel donde se ve la familia completa. “Primera edición disponible en toda la Argentina. Conocé la colección que ya se ofrece en la tienda online”, anunció.

Olivia y Benajamín se volvieron los protagonistas de la campaña de indumentaria (Fuente: Instagram/@valucervantes)

El proyecto de indumentaria tiene como foco el estilo urbano y se brindan diferentes diseños para hombres, mujeres y niños. En el sitio web se pueden encontrar buzos, remeras, joggers, shorts, bermudas y hasta suéteres. Todo con la estampa que identifica a la marca. Además, los tonos varían entre la gama del negro, blanco y gris.

“Ayer se vio todo el amor y trabajo que rodea a la marca, y lo que se construye cuando es en equipo”, mencionó tres días después del lanzamiento Cervantes, a la vez que agregó un reel donde revivió el día de la presentación de la firma entre el círculo más íntimo de la familia, y en el cual asistieron algunos de los futbolistas del seleccionado albiceleste, como Alexis Mc Allister y Julián Álvarez.

Benjamín con su conjunto de TwentyFour (Fuente: Instagram/@valucervantes)

Los protagonistas de la campaña fueron Olivia y Benjamín, que además se llevaron todos los aplausos por parte de los usuarios y una ola de comentarios por la ternura que causaron. “Ahora son la familia de Benja porque el más famoso es el bebé”; “Por favor, las botas amarillas que tiene Benja, me derrito”; “Morí por las botas de Oli y Benja”; “Ese bebé” y “Son los más lindos”, fueron algunos de los mensajes que depositaron sus seguidores.

Los pequeños posaron con conjuntos deportivos, iguales y en negro. Estuvieron compuestos de un hoodie y un pantalón; así dejaron en evidencia que la tendencia mini-me sigue vigente en la moda infantil.

Entre el lanzamiento del emprendimiento, la final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City y el cierre de la temporada 2025-2026, la familia tiene otro evento trascendental en los próximos días: la Copa del Mundo. Además del deseo de repetir la hazaña alcanzada tres años y medio atrás, que de hecho marcó un antes y un después en la carrera del futbolista, habrá un condimento especial, ya que será la primera vez que Benjamín vea a su padre disputar un Mundial.