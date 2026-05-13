El nuevo proyecto de Enzo Fernández y Valu Cervantes en la previa al Mundial: “Empieza un sueño construido en familia”

A menos de un mes del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Enzo Fernández y Valentina Cervantes sorprendieron a todos al presentar su nuevo emprendimiento. Si bien no está propiamente relacionado con el fútbol, sí tiene un claro guiño a la camiseta celeste y blanca. Pero no se trata solo de un proyecto de pareja, sino también familiar, porque sus dos hijos, Olivia (6) y Benjamín (2), quienes a esta altura son dos caras más que conocidas en las redes sociales, también forman parte.

Si bien la mayor parte de la vida de los futbolistas gira alrededor de la pelota, varios de ellos decidieron usar su imagen para invertir en otros proyectos. Lionel Messi tiene desde hoteles y restaurantes hasta su propia línea de indumentaria y bebidas. Por su parte, Lautaro Martínez es dueño de un restaurante en Milán y Leandro Paredes, de una colección de vinos. Ahora, quien decidió lanzar su propio emprendimiento fue Enzo Fernández.

Enzo Fernández y Valu Cervantes anunciaron el lanzamiento de su nuevo emprendimiento familiar (Foto: Instagram @enzojfernandez)

A partir de la popularidad que tiene la familia en las redes sociales, el jugador del Chelsea y la influencer anunciaron el martes el lanzamiento de Twenty Four. “Nuevo proyecto con mucho amor y dedicación. Espero que les guste tanto como a nosotros. Falta muy poco”, expresó Cervantes en su cuenta de Instagram y Fernández sumó: “Hoy empieza algo más grande que una marca. Empieza un sueño construido en familia con tiempo, dedicación y mucho amor”.

La marca lleva el nombre Twenty Four, 24, el número de camiseta que visitió el futbolista en Qatar (Foto: Instagram @enzojfernandez)

Las palabras estuvieron acompañadas por dos fotos en blanco y negro, una de la pareja con sus dos hijos en un set ambientado con sillas de aeropuerto y una valija, y otra de los adultos con su primogénita en la cocina de su casa con un desayuno desplegado sobre la mesada. Lo que llamó la atención es que los cuatro llevaban buzos negros con el logo de la marca en letras blancas. Lo que no pasó inadvertido fue que Twenty Four, el nombre que eligieron, significa “veinticuatro” en español, el número de camiseta con el que el exRiver salió campeón del mundo en Qatar.

El lanzamiento de la marca tendrá lugar en dos semanas

Si bien evitaron revelar de qué se trata el proyecto, las imágenes que compartieron dieron cuenta de que podría tratarse de una línea de ropa. De hecho, en la descripción del perfil de Instagram de la marca, que ya acumula más de 21 mil seguidores, se puede leer “move easy, live fully”, que traducido al español significa “movete con facilidad, viví plenamente”. Asimismo, en la página web hay una cuenta regresiva que termina el 27 de mayo. Ese día presentarán oficialmente el nuevo proyecto familiar.

Entre el lanzamiento del emprendimiento, la final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City y el cierre de la temporada 2025-2026, la familia tiene otro evento trascendental en los próximos días: la Copa del Mundo. Como era de esperarse, Fernández fue incluido en la prelista de los 55 convocados que presentó esta semana Lionel Scaloni y, aunque falta aún la confirmación oficial, su presencia a estas alturas ya es un hecho. Además del deseo de repetir la hazaña alcanzada tres años y medio atrás, que de hecho marcó un antes y un después en la carrera del futbolista, habrá un condimento especial, puesto que será la primera vez que Benjamín vea a su padre disputar un Mundial.