Durante la jornada del sábado, Mica Viciconte reveló en sus redes sociales que su hijo Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero, casi sufre un accidente doméstico, cuando estuvo a punto de caerse de su cuna. Luego del tenso momento, y algunas críticas en su contra, la influencer rompió el silencio y dio detalles de lo ocurrido.

Tras las reacciones de sus seguidores en su cuenta de Instagram sobre el tema, la panelista compartió en sus historias una captura del video que publicó y sobre la misma escribió un mensaje de reflexión, haciendo una especie de mea culpa por el accidente.

“Quiero aclarar que esta cuna tiene la opción de abrir por el medio y que no suceda esto. A mí me paso por no chequear que mi nene estaba grande”, comenzó diciendo, de manera contundente.

Viciconte aseguró que no se dio cuenta que era momento de cambiar de cama

En esa misma línea, Mica llevó tranquilidad aclarando que el pequeño no sufrió ningún tipo de daño, además de que dejó en claro que nada tuvo que ver el diseño de la cuna, que aseguró que es un modelo perfecto, teniendo en cuenta la edad de su hijo. “Volvería a elegir esta cuna mil veces más, porque es súper alta y cómoda. Mi bebé nunca se golpeó, él pasó por dos cunas más y no le resultó”, sostuvo.

Fabián Cubero salvó a su hijo Luca de la caída: el video del momento

Hace algunos días, la modelo compartió el clip en cuestión, que fue captado por una cámara de seguridad instalada en la habitación del pequeño. En las imágenes, se lo puede ver al menor pararse en la cuna y apoyarse sobre el borde. En este instante, al notar que Fabián Cubero estaba recostado en el piso mirando su celular, el bebé se inclinó para llamar su atención y terminó cayendo de cabeza.

Afortunadamente, gracias a los rápidos reflejos del exfutbolista, quien percibió lo que pasaba y lo atrapó en el aire, la situación solo fue un susto.

Con respecto de eso, Mica Viciconte explicó: “Estuvimos en enero en Mardel y por 40 días (Luca) durmió en practicuna, al volver a Buenos Aires, esa noche volvió a dormir en su cuna, después de tantos días. Pero ya era hora de hacer un cambio a una cama o la opción de abrir la cuna, ya que sabe subir y bajar sin problema. Crecen muy rápido”. Tras eso, sentenció: “Esto lo subo a modo de prevención. A veces uno cree que no se cuelgan los niños o no saltan y ellos prueban todo el tiempo”.

De inmediato, los comentarios no tardaron en llegar, ya que las imágenes abrieron un debate y, mientras algunos criticaron a Cubero por estar distraído, otros comprendieron la importante reflexión que quiso transmitir la influencer en su historia de Instagram.

“Encima que lo sube para alertar a todas las mamás, ¿se ponen a criticarla? Nada les viene bien a ustedes, señoras”; “Hora de colchón al piso y sin baranda. Solo sugerencia, a muchas nos pasó”; “Dejarlo en una cuna que el borde le llega por abajo de la cintura es medio negligente, digamos todo” y “Lo haces quedar re mal al padre que no soltaba el celular”, fueron algunos de los mensajes con opiniones divididas.