La vida de Mica Viciconte cambió completamente con la llegada de su primer hijo Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero; con ello también llegó el deseo de tener la casa propia, aspecto que están a punto de cumplir. Pero como bien se sabe, la mudanza es un proceso largo y tedioso, y los famosos no escapan de ello. Así lo demostró la panelista, al revelar cómo es su austera habitación que comparte con su bebé de seis meses y su pareja.

En las últimas semanas, Mica Viciconte y Fabián Cubero enfrentaron rumores de atravesar una crisis económica, ya que pusieron a la venta los muebles de su hogar. Por lo contrario, según las palabras de la joven en redes sociales, tomaron esta decisión ya que se mudarían a su casa propia, donde de acuerdo con sus ideas de decoración, algunas pertenencias no encajarían.

Mica Viciconte vendió los muebles de su casa (Foto Instagram @micaviciconte)

Es así como la pareja procedió a realizar la mudanza, con pocas pertenencias. Y actualmente, habitan su nuevo hogar con austeridad. Fue la flamante madre quien reveló cómo es la nueva habitación, que por ahora comparte con su pequeño hijo. “Colchón inflable y practicuna. No se necesita nada más”, escribió junto a una imagen donde se ve un cuarto desolado, con solo elementos para descansar.

La ex Combate mostró que no tiene una cama (Foto Instagram @micaviciconte)

De esta forma, la joven no se mostró estresada por lo que conlleva comenzar a habitar una casa desde cero, por lo que contrario se expresó feliz por este nuevo comienzo. Por el momento, la pareja no dio detalles de la propiedad.

El descargo de Mica por los canjes que recibe

En los últimos años, las redes sociales acapararon gran injerencia en la sociedad. A tal punto que se generaron diversos negocios alrededor de ellas, el canje es uno de ellos. Se trata de una transacción donde generalmente entre vendedores e influencers, quienes tiene gran alcance al público, que reciben productos o servicios a cambio de la publicidad del mismo.

En los perfiles de reconocidas figuras se encuentran este tipo de publicaciones, ya que son las más solicitadas por su alcance. De esta forma, las empresas buscan ventas y las influencers reciben productos de forma de pago.

Es Mica Viciconte una de las elegidas de las marcas, en este aspecto. Tal es así que con la publicidad en sus redes obtiene diversos productos que necesita - desde ropa, productos para el hogar, alimentos, muebles, entre otros- tanto para ella como para su hijo o el hogar. Pese a ser un negocio fructífero para ella, fue muy criticada por esto, motivo que la llevó a hacer un descargo.

El descargo de Mica al ser acusada que "vive de canjes" (Foto Instagram @micaviciconte)

“A veces recibo comentarios como ‘¿Tu vida es un canje?’. Y la verdad que digo que feo leer esto, porque a nadie perjudico. Mi trabajo en redes genera mucho trabajo y si una marca me ofrece o yo necesito algo, ¿por qué no ayudarnos entre ambos?”, expresó la ex Combate en una historia de Instagram.

Y justificó: “Hoy está todo tan caro que a veces uno quisiera tener ese dinero para poder comprarlo y no se puede, ya que tenemos otras prioridades”. Y cerró con el deseo de un buen augurio para todos para estar bien y conseguir lo que cada uno necesite.