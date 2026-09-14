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El desgarrador momento que atraviesa Cande Tinelli: “Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto”

La hija de Marcelo Tinelli compartió en sus redes un doloroso posteo por la muerte de su perrita Linda

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Cande Tinelli atraviesa un mal momento tras la muerte de su perrita
Cande Tinelli atraviesa un mal momento tras la muerte de su perrita

Cande Tinelli compartió este lunes 14 de septiembre una triste noticia: la muerte de su perrita Linda. Con un doloroso posteo en su cuenta de Instagram, publicó fotos y videos de su vida junto a ella y una desgarradora carta de adiós: “Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto. Escribo y lloro. Nos dijimos adiós Linda, pero en el plano físico, y por un ratito. Ahora estás dentro mío. Mi vida entera sos y serás vos. Nadie me amo tanto como lo hiciste vos”.

Cande Tinelli se mostró "rota" tras la muerte de su perrita Linda
Cande Tinelli se mostró "rota" tras la muerte de su perrita Linda

A su vez, relató cómo fueron sus últimos días: “Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo. No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera. Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confía en mí que así va a ser. A cuidar más que nunca a tu nieto Jesús, un pedacito tuyo que tanto amo y cuidaré como lo hice con vos”.

Una joven Cande junto a Linda, su compañera de vida que murió este lunes
Una joven Cande junto a Linda, su compañera de vida que murió este lunes

Y siguió: “Viaja tranquila. Acá todo va a estar bien, por que vos ya estás en paz y no estás sufriendo más. Te voy a buscar por todos lados. Voy a estar atenta a tus señales. Aún siento tu olor y la suavidad de tu pelito. Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías. No caigo, y las palabras quedan muy cortas para todo lo que siente mi corazón”.

El desgarrador adiós de Cande Tinelli a Linda
El desgarrador adiós de Cande Tinelli a Linda

Por último, escribió: “Nos vemos pronto mi vieji hermosa. Ojalá te reencuentres con Charly y Leon, tus primos que tanto amabas. Te amo Linda. Serás eterna en mi. En esta, y en todas las vidas que nos vuelvan a tocar juntas”.

Su madre, Soledad Aquino, fue una de las primeras en escribir en la publicación: “Fuerzas mi Lelu, ella está con vos... seguro, seguro y agradecida... lo diste todo mi amor”.

Yoyi Francella, Matilda Blanco y Gabriela Sari, entre otras celebridades, le dejaron también su mensaje de apoyo: “Cande, te abrazo fuerte”; “Amor infinito”, fueron solos algunos de los más destacados.

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