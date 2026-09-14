El desgarrador momento que atraviesa Cande Tinelli: “Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto”

Cande Tinelli compartió este lunes 14 de septiembre una triste noticia: la muerte de su perrita Linda. Con un doloroso posteo en su cuenta de Instagram, publicó fotos y videos de su vida junto a ella y una desgarradora carta de adiós: “Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto. Escribo y lloro. Nos dijimos adiós Linda, pero en el plano físico, y por un ratito. Ahora estás dentro mío. Mi vida entera sos y serás vos. Nadie me amo tanto como lo hiciste vos”.

Cande Tinelli se mostró "rota" tras la muerte de su perrita Linda

A su vez, relató cómo fueron sus últimos días: “Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo. No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera. Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confía en mí que así va a ser. A cuidar más que nunca a tu nieto Jesús, un pedacito tuyo que tanto amo y cuidaré como lo hice con vos”.

Una joven Cande junto a Linda, su compañera de vida que murió este lunes

Y siguió: “Viaja tranquila. Acá todo va a estar bien, por que vos ya estás en paz y no estás sufriendo más. Te voy a buscar por todos lados. Voy a estar atenta a tus señales. Aún siento tu olor y la suavidad de tu pelito. Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías. No caigo, y las palabras quedan muy cortas para todo lo que siente mi corazón”.

El desgarrador adiós de Cande Tinelli a Linda

Por último, escribió: “Nos vemos pronto mi vieji hermosa. Ojalá te reencuentres con Charly y Leon, tus primos que tanto amabas. Te amo Linda. Serás eterna en mi. En esta, y en todas las vidas que nos vuelvan a tocar juntas”.

Su madre, Soledad Aquino, fue una de las primeras en escribir en la publicación: “Fuerzas mi Lelu, ella está con vos... seguro, seguro y agradecida... lo diste todo mi amor”.

Yoyi Francella, Matilda Blanco y Gabriela Sari, entre otras celebridades, le dejaron también su mensaje de apoyo: “Cande, te abrazo fuerte”; “Amor infinito”, fueron solos algunos de los más destacados.