Un ex Gran Hermano hizo un sorpresivo cambio de look y está irreconocible: “No me gustaba verme”

Juan Reverdito, participante de la edición 2022 de Gran Hermano, exhibió una transformación estética radical que captó la atención de sus seguidores en las redes sociales. El exconcursante abandonó su estilo habitual de trenzas, un sello personal que mantuvo durante cinco años, y presentó un cabello corto con mayor volumen superior. Esta modificación se concretó tras un procedimiento médico de implante capilar.

El mediático compartió los detalles del proceso mediante un video en su cuenta de Instagram. Allí explicó el trasfondo emocional del cambio: “La incomodidad que a mí me agarró fue cuando me saqué las trenzas y no me gustaba verme pelado”. El exjugador admitió que tras raparse sintió un fuerte impacto negativo al observar su nueva apariencia inicial. No obstante, el resultado del tratamiento médico brindó una satisfacción que el protagonista no imaginó al comenzar este camino.

Juan Reverdito tomó por sorpresa a más de uno con su tratamiento capilar Capturas Instagram (@juanreverdito)

“Cuando te lo hacés, te empieza a crecer apenitas, después de tres meses, de un mes al otro, es como que hizo un tirón”, contó Reverdito en el mismo video. El taxista destacó la comodidad actual que le permite peinarse nuevamente, algo que antes resultaba imposible por el formato de su peinado anterior. La transformación marca un giro definitivo en su vida pública, casi cuatro años después de su breve paso por la pantalla de Telefe.

El camino de Reverdito tras el reality resultó complejo, ya que ingresó a la casa más famosa del país a los 42 años, donde generó una repercusión inmediata entre el público. Sin embargo, su estadía duró poco tiempo debido a que el voto de los televidentes lo convirtió en el segundo eliminado. Desde aquel momento, el exconcursante enfrentó diversos desafíos económicos y laborales que lo obligaron a buscar alternativas de subsistencia fuera de la televisión. El mediático incluso debió vender su vehículo particular y retomó su labor como conductor de taxi para sostener su economía personal.

Este cambio de look hace que Juan Reverdito esté irreconocible Captura Instagram (@juanreverdito)

El impacto del cambio estético también refleja una etapa de renovación personal. El protagonista mencionó en reiteradas ocasiones que la falta de oportunidades en el mundo del espectáculo condicionó su realidad. Pese a esto, Reverdito mantiene una actividad constante en sus plataformas digitales donde registra los cambios de su vida cotidiana. Además de su labor como chofer, el exhermanito se involucró en acciones solidarias en la vía pública destinadas a personas en situación de calle. “Aprendí a remarla todos los días sin esperar nada de nadie”, reflexionó sobre su presente profesional y personal.

La repercusión de este nuevo estilo capilar confirmó la vigencia de su imagen en el entorno mediático, ya que la publicación se realizó en conjunto con una marca. La intervención médica, lejos de ser solo un retoque estético, significó para Reverdito la resolución de un complejo personal acumulado tras cinco años de utilizar trenzas de forma permanente. Hoy, el exjugador se muestra conforme con el volumen de su cabello y con la nueva estética que proyecta frente a su audiencia. Este cambio representa un punto de inflexión en su trayectoria pública desde su salida de la televisión abierta hacia la actualidad digital.