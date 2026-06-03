El desgarrador posteo con el que Rochi Igarzábal contó el abuso que sufrió a los cinco años
La actriz de series como Casi Ángeles decidió hablar de su experiencia personal en el marco de la marcha de Ni Una Menos
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En el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos, la actriz Rocío Igarzábal decidió realizar una publicación en sus redes sociales en la que contó por primera vez el abuso que sufrió cuando tenía cinco años de edad. “Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo cinco años”, dijo y sumó una imagen de ella en su niñez.
“Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo. Y hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia”, continuó relatando.
Fue entonces que, recordando el caso de Agustina Vega, la niña de 14 años asesinada en Córdoba, y cientos de casos que se siguen sucediendo día a día en el país, remarcó: “Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se la arrancaron. Y hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha, nunca nos cansemos de luchar”.
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Abuso
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