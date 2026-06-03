Marcha Ni Una Menos: más mujeres se congregan frente al Congreso contra la violencia de género

Los primeros grupos de mujeres empiezan a concentrarse frente al Congreso, en la 11a. marcha federal convocada por el colectivo Ni Una Menos. En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en la ciudad de Buenos Aires las distintas agrupaciones feministas se movilizan esta tarde por el centro de la ciudad hasta el Parlamento, donde alrededor de las 18.30 se leerá un documento. También se suman participantes que llegan espontáneamente.

El reclamo por Ni Una Menos copa los alrededores del Congreso Soledad Aznarez

En los alrededores del Palacio Legislativo ya se observan banderas contra la violencia de género, así como distintas intervenciones con los rostros de las 100 mujeres asesinadas en lo que va de este año en la Argentina. Significa una muerte cada 31 horas en el país, según los datos de las organizaciones.

“Tu ausencia duele pero tu recuerdo es mi refugio de paz. ¡Prohibido olvidarte! Alicia Vallejos presente”, se lee una bandera blanca. Al lado un cartel pide justicia por “Florencia Albornoz. Femicida Miguel Ángel Mazo, que la sociedad te juzgue ya que la Justicia no lo hizo”.

Las veredas intervenidas con los rostros de las víctimas Martín Cossarini

También se suman los rostros de Miryan Adriana Morales, 41 años, de Pocitos, San Juan; Dalma Yanina Miranda, 28 años, de Escobar, Buenos Aires; Estefanía Zamira Bonone, 9 años, de José Marmol, Buenos Aires. En la vereda de la Plaza del Congreso, hay por lo menos 128 fotos de mujeres con sus nombres y la edad que tenían cuando fueron asesinadas.

Para las 16 el movimiento en la plaza se acrecentó, con las banderas de diferentes organizaciones apostadas, pero también muchísima gente llegando por las calles laterales, con pañuelos, buzos, zapatillas o camperas violetas, color que representa la lucha histórica por la igualdad de género y la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Violeta, el color que tiñe la marcha Soledad Aznarez

Según el informe anual de la Corte Suprema de Justicia, publicado la semana pasada, en 2025 hubo 200 femicidios, una baja respecto de los 228 registrados en 2024, pero que continúa alta y genera reacciones, como la tradicional marcha Ni Una Menos.

“No es normal que todas tengamos una historia de abuso”, dice el cartel que sostiene Sofía Simonetti, de 29 años. “Vengo porque tengo una hija de 9 años a la que le quiero inculcar todo esto que vivimos las mujeres hace muchos años: cuidarnos entre nosotras. Me parece importante estar unidas en esta lucha porque nos parece tristísimo todo lo que está pasando. Estoy acá por Agostina, por mi hija y por todas las mujeres que hoy faltan y las que están en un círculo de violencia y no pueden salir o venir”, expresa en diálogo con LA NACION.

Sofía Simonetti en la marcha Ni Una Menos

Frente al Congreso está la bandera rosa de Ni Una Menos, el reclamo que hace once años también copó esta plaza. “Vivas y libres nos queremos”, sentencia. Suena la canción “Vivir sin miedo”, de la cantautora mexicana Vivir Quintana: “Que tiemble el Estado, los cielos, las calles/ Que tiemblen los jueces y los judiciales/ Hoy a las mujeres nos quitan la calma/ Nos sembraron miedo, nos crecieron alas/ A cada minuto, de cada semana/ Nos roban amigas, nos matan hermanas/ Destrozan sus cuerpos, los desaparecen/ No olvide sus nombres, por favor, señor presidente”.

La protesta no está exenta consignas políticas, ya que además de reclamar por políticas contra la violencia de género, otras denuncian el contexto social y económico actual y apuntan contra las políticas de género del gobierno de Javier Milei, que incluso relativiza la figura penal del femicidio.

Una mujer es asesinada en el país cada 31 horas por violencia de género, según los datos de las organizaciones @CMITrabajadores

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) confirmó su asistencia junto al Bloque Sindical Feminista. La Confederación General del Trabajo (CGT) también se sumó al llamado.

LA NACION pudo confirmar que estaba previsto, asimismo, la presencia de organizaciones de jubilados y estudiantes, del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FiT), el Partido Obrero (PO), el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), entre otros.

Banderas del Polo Obrero, uno de los partidos que se suman a la movilización Soledad Aznarez

Son también parte de la movlización Periodistas Argentinas, que reúne a más de un centenar de trabajadoras de prensa.

“No naturalicen nuestro miedo, desnaturalicen su violencia”, se lee en el cartón que sostienen Lola y Borja. Gabriela, de 47 años, vino con sus tres hijos. “Es muy difícil poder inculcarles a ellos por qué venimos acá y me pareció que era una buena idea que lo vivan personalmente. Me parece que la lucha tiene que estar y que la consciencia social se tiene que construir. Empieza en la calle y en casa claro. Tenemos mucho diálogo, ellos nos preguntan y hablamos cosas. Pero también quería que vean lo que es venir a la calle y luchar porque no queremos más femicidios. No queremos que pase más lo que está pasando y para eso no hay que invisibilizar”, contó a LA NACION.

Más mujeres llegan a la Plaza del Congreso para reclamar ¡Ni Una Menos! Soledad Aznarez

Si bien el horario central de la convocatoria es a las 17, en las inmediaciones del Palacio Legislatvio y la Plaza del Congreso crece minuto a minuto la presencia de manifestantes.

La zona está afectada por cortes de tránsito en calles y avenidas: