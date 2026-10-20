El día en que Antonio Grimau reveló cuál era su gran deuda pendiente

El mundo del espectáculo argentino despidió este martes a Antonio Grimau, quien falleció a los 82 años tras ser internado de urgencia en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. El intérprete, figura central de innumerables proyectos televisivos y teatrales, mantenía una agenda activa hasta sus últimos días pensaba en subirse a las tablas.

Pese a su edad, él rechazaba la idea del retiro laboral y preparaba su traslado a Córdoba para la temporada de verano, donde integraría el elenco de la obra Votemos, junto a Andrea del Boca, Yisela “Yipio” Pintos y Juan Ignacio Caruso, según precisó la periodista Laura Ubfal.

Antonio Grimau trabajó con varias estrellas a lo largo de su carrera

Aunque su carrera abarcó cine, televisión y teatro con éxito constante, Grimau conservaba una aspiración personal que nunca logró concretar. En una entrevista concedida a Vía País en 2022, el actor manifestó su interés por incursionar en el teatro para niños y en el formato de comedia musical. “Me gustaría probar en alguna comedia musical con un personaje divertido que tenga la posibilidad de cantar y bailar un poco en el escenario, algo que me gusta muchísimo, si es que me dan las patitas”, reveló el artista en aquel diálogo. Esa meta, enfocada en la expresión física y el despliegue escénico, quedó como la cuenta pendiente de un hombre que dedicó su vida a los escenarios.

La carrera de Antonio Grimau abarcó cine, televisión y teatro con éxito constante Gentileza

El estado de salud de Grimau fue motivo de preocupación pública años atrás. En 2021, el actor superó un cuadro severo de coronavirus que lo mantuvo internado durante dos meses con asistencia respiratoria mecánica. Tras ese episodio, logró recuperarse y bajar 22 kilos, lo que le permitió retomar sus compromisos profesionales con total normalidad hasta su reciente recaída. La noticia de su partida impactó en el ámbito artístico, donde sus colegas y seguidores recordaron hoy esta faceta artística que quedó trunca tras su deceso a las 23 horas de este lunes.

Grimau no pudo cumplir su sueño de hacer comedia musical en el teatro para niños Fabián Marelli

La trayectoria de Grimau incluyó éxitos televisivos que marcaron diversas épocas del entretenimiento nacional. Su negativa a la jubilación fue una constante en sus últimas declaraciones, fiel a su espíritu de trabajador incansable.

Mientras el sector artístico lamenta la pérdida, las redes sociales reflejan el cariño de quienes siguieron su labor por décadas. El intérprete se retira del escenario tras cumplir roles dramáticos y cómicos, aunque siempre con el anhelo de cantar bajo los reflectores de un musical que finalmente no llegó a concretar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA