El día en que Diego Maradona le envió un mensaje a la reina Isabel II

Este jueves 8 de septiembre, tras horas de incertidumbre, cerca de las 14:30 h. de la Argentina, se confirmó con un comunicado oficial la muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II, a los 96 años. Las próximas horas serán de emotivas y protocolares despedidas para quien supo estar en el trono por 70 años y 214 días. La noticia conmueve al mundo, debido al importante rol a nivel global que tuvo la monarca; es por ello que muchos momentos épicos que la vinculan vuelven a salir a luz. Uno de ellos estuvo protagonizado por Diego Maradona.

Aunque parezca un tanto imposible, la vida de Diego Maradona e Isabel II pueden tener un punto en común: la fama mundial. En cada rincón del mundo son nombres conocidos. Sin embargo, la distancia entre ellos era más de la que se podría imaginar, sobre todo por la posición del astro del fútbol en constante recriminación hacia Reino Unido por la Guerra de Malvinas, desatada en 1982 por la soberanía de las islas ubicadas en el Atlántico Sur, y que significó para la Argentina uno de los sucesos más lamentables de su historia.

La Reina Isabel II junto al Príncipe Felipe

Sin embargo, aquella creencia popular que nada los podía unir se difuminó en 2015. Fue el propio Diego Maradona quien realizó un mensaje oficial dirigido a la monarca y su esposo, Felipe -fallecido el 9 de abril de 2021- al aceptar el puesto de director general para Latinoamérica de la fundación Football For Unity (fútbol por la unidad), ofrecido por ambos monarcas. La ONG, apoyada por la Corona Británica, busca poner en marcha proyectos relacionados con el fútbol y la niñez.

“Soy Diego Armando Maradona; quiero saludar a su majestad, la Reina, y al Parlamento inglés, y comunicarles que acepto de todo corazón la designación que me dieron para la fundación en Latinoamérica”, se lo escucha decir al 10 - fallecido el 25 de noviembre de 2020- con un tono serio, que acompañó a su look protocolar. Este video publicado en el perfil oficial de Facebook del fallecido jugador en 2015, hoy toma una gran relevancia al tener como protagonistas a las dos personas a las que el mundo lloró su muerte.

El mensaje de Maradona hacia la reina Isabel

La filmación, que muestra en un primer plano a Maradona, tiene una duración de poco menos de dos minutos, y bien el exjugador mantuvo una gran solemnidad al dirigirse a las dos figuras de la corona, no dejó de lado la sinceridad, con la que se destacó en diversos sucesos importantes. “Tanto luchar, ustedes me están dando la verdadera Justicia que yo quería. La Justicia que yo quería. Quédense tranquilos que los chicos de Latinoamérica van a estar bien cuidados conmigo”, afirmó en una clara alusión al conflicto que tenía en aquel entonces con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Para finalizar, concluyó: “Yo les agradezco muchísimo la confianza que me tienen porque yo soy honesto y conmigo los corruptos no van. Yo quiero lo mejor para los chicos”. Tras el agradecimiento, Diego envió sus saludos a la corona. En aquel entonces, el video fue compartido en el Parlamento inglés y si bien el jugador no obtuvo una respuesta por parte de la reina, el mensaje llegó a los oídos esperados. Aquel momento, hoy es recordado como el fin de una grieta en la que ambas partes buscaron reparar.

Isabel II y un reinado de 70 años