El día en que Menem se despachó con un chiste sobre sí mismo en VideoMatch

A lo largo de los años, la figura de Carlos Menem dejó tras de sí momentos políticos, económicos y sociales pero, también, un sinfín de piezas humorísticas, debido a la verborragia que ostentaba. El expresidente será recordado por sus salidas irrisorias cuando la situación lo ameritaba. Ejemplo de ello fue su participación en un sketch de VideoMatch (Telefe) junto a José María Listorti y Diego Pérez.

Durante años, la dupla humorística que conformaron José María Listorti y Diego Pérez hizo estragos en las noches de la televisión argentina. Juntos, los cómicos dieron vida a El insoportable, un sketch en el que mientras uno preguntaba, el otro interrumpía y se mofaba del entrevistado.

En muchas ocasiones, el papel y la creatividad del entrevistado lograba opacar al insoportable, el molesto personaje que encarnaba Pérez. Así fue lo que ocurrió cuando el entrevistado del sketch fue, ni más ni menos, que el entonces presidente de la Argentina, Carlos Saúl Menem.

Con la Quinta de Olivos de fondo, un joven Menem lucía un traje beige, camisa amarilla y corbata haciendo juego. De costado, Listorti hacía las veces de entrevistador y, de fondo, Pérez aguardaba para meter algún bocado.

En aquella ocasión, Listorti cambió la dinámica del sketch y en lugar de formularle demasiadas preguntas instó a que el Presidente contara un chiste político sobre él mismo, algo que a lo largo de la historia argentina circuló como reguero de pólvora.

El chiste de Menem

Sin escapar a la propuesta, Menem recogió el guante. “Se va un riojano al cielo. Entra al despacho de Dios y había tres relojes. Debajo de cada uno se podía leer [Bill] Clinton, [Boris] Yeltsin y [Jacques] Chirac”, comenzó Menem en su relato.

“‘¿Y por qué esos tres relojes con los nombres de los presidentes?’, preguntó el riojano. A lo que Dios le contestó: ‘Bueno, estos tres relojes los tengo porque en caso de que algún presidente se mande alguna macana, le adelanto velozmente una hora’”, relató el entonces Presidente.

Carlos Menem con José María Listorti y Diego Pérez (Crédito: @nocontextpolarg)

Para sorpresa de todos, el remate hizo sorprender tanto a Listorti, Pérez y al propio Marcelo Tinelli que relataba en off sobre el tape. “Escúcheme, ¿y el de mi coprovinciano, el presidente Menem, no lo tiene? ¡Ese lo tengo en mi habitación porque me sirve de ventilador!”, remató.

Sobre el final del video, Pérez alertó a sus compañeros de aquel entonces sobre el potencial y la comicidad de Menem como humorista. “Ojo, Toti [Ciliberto], Sergio [Gonal], que en cualquier momento, cuando deje la presidencia, lo tenemos contando chistes”, concluyó.

