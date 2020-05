El día que Juana Viale le hizo un asado a Mick Jagger: "Me senté al lado para charlar" Crédito: Gentileza Express News

24 de mayo de 2020 • 01:32

Sentarse a comer con Mick Jagger, una de las más grandes estrellas del rock internacional, es el sueño de muchos, y Juana Viale pudo cumplirlo. Durante La noche de Mirtha , la actriz reveló que hace unos años tuvo el privilegio de ser anfitriona de un asado, para nada más y nada menos que el cantante de The Rolling Stones .

"Lo conocí pero no tengo un vínculo", explicó mientras hablaba sobre música con sus invitados. "Marcos, el marido de mi mamá, y Fede, su hermano, son muy amigos de Jagger, Rod Stewart y esa generación", contextualizó Viale. "Una de las veces que vino Mick a la Argentina, lo invitaron a comer a casa y mi mamá me dijo: 'Viene Jagger, no lo molestemos porque se quiere sentir tranquilo. Por favor váyanse de casa". Yo tenía unos 15 años, estaba Nacho también y los cuatro hijos de Marcos. Por supuesto que me fui para no molestar, pero todos los otros se quedaron y tienen la foto de la cena, comiendo fideos. Falto yo nada más", dijo entre risas antes de relatar su revancha.

Años más tarde, el líder de los Stones volvió al país, y Juana tuvo que recibirlo como anfitriona. "Venía a casa, pero mamá y Marcos no estaban, entonces me dijeron que haga un asado para él. Les reclamé porque me mandaron ese penal, yo no podía hacer eso, imaginate que vivo en patas, cómo iba a manejar la logística".

Para que todo salga perfecto, la actriz acudió a la ayuda de un amigo y de su hermano. "Llamé a un amigo y le dije: 'Colo, tenés que venir a casa a hacer un asado'. No le dije para quien porque no quería que se haga viral, quería que Mick la pase bien. 'Seremos 15 más o menos', le conté al Colo, que se sorprendió porque sabe que a mis amigos los cuento con los dedos de una mano".

"Me encargué de poner la mesa espectacular y mi amigo no entendía nada. También lo llamé a Nacho para que invite gente porque no podíamos ser todos pibes de 18 años medio groupies ", bromeó. "De repente, estábamos todos ahí y llegó Mick. Yo me senté al lado de él, obviamente, para charlar. En el medio, mi amigo me decía que era una porquería por no haberle avisado que venía Jagger, pero comimos un gran asado".

Esta no fue la única vez que Juana tuvo la oportunidad de compartir un rato con la estrella. "Otra vez comí con él en otra casa... tuve algunos encuentros. Es un caballero, va bien vestido, es la envidia de todo hombre", reveló. Si bien el cantante es conocido por su gusto por las mujeres bellas, Viale dijo que nunca le insinuó nada. "No me tiró onda. Para él, yo soy la hija de Marcos".